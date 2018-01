Španělé ubytovali migranty v novém vězení, ti se odvděčili jeho demolicí

Počet lidí na útěku, kteří přes Středozemní moře připluli k břehům Španělska, loni prudce vzrostl. Na území Evropské unie zde vstoupilo asi 22 tisíc lidí, tedy třikrát více než v roce 2016. Úřady jsou na příliv migrantů nepřipravené, ubytovací kapacity nedostačují.

Dobrý příkladem je případ z loňského listopadu, kdy policie zadržela asi 500 Alžířanů. Většina z nich chtěla za příbuznými do Francie, překupníkům za cestu zaplatili od šesti do dvanácti tisíc eur, uvádí server The New York Times.

Imigrační úřad musel řešit problém, kam s nimi. Detenční zařízení byla zcela obsazená. Úřady přišly s originální řešením, běžence ubytovaly ve zbrusu novém vězení ve městě Archidona, které by mělo být oficiálně otevřeno v prvním čtvrtletí letošního roku.

Pojmout by mělo až dva tisíce vězňů, na které bude dohlížet šest stovek dozorců a dalších zaměstnanců. Cely jim zatím zahřívají migranti. Obyvatelé městečka, ve kterém žije asi 8 400 lidí, se po příjezdu snažili Alžířanům pomáhat. Dávali jim jídlo a pořádali sbírky použitého oblečení. Pohodová atmosféra však dlouho nevydržela.

Ničení věznice a protesty aktivistů

Migranti při opakovaných protestech zdemolovali vybavení věznice včetně oken a nábytku. Musela proti nim zasahovat policie. Část obyvatel se nyní obává, že běženci nové vězení zničí ještě před jeho otevřením. Odborová organizace zastupující ostrahu věznice si stěžuje, že migranty by měli hlídat regulérní policisté. Nevládní organizace zase tvrdí, že umístěním běženců do vězení úřady porušují zákon.

Vláda v reakci uvedla, že se jedná o dočasné a výjimečné opatření. Migranti z Alžírska budou vyhoštěni do 60 dní od vstupu na španělské území. Část z nich už věznici opustila. Aktivisté i přesto uspořádali sérii protestů. Opakovaně blokovali silnice vedoucí k pobřeží, když tudy projížděly policejní autobusy s vyhoštěnými běženci.

Starostka města Mercedes Monterová tvrdí, že většina obyvatel Archidony výstavbu vězení přivítala, protože přinese peníze do městské kasy i místním podnikavcům.

Umístění uprchlíků do tohoto vězení se jí však nelíbí. „Vězení podle mě není vhodné pro zadržování migrantů, říkala jsem to už předtím, ale pochopitelně se mě nikdo nezeptal na můj názor,“ sdělila.

Policie odmítla sdělit, kolik Alžířanů zůstává ve vězení. Podle nevládních organizací jich na deportaci čeká asi stovka. Jeden z běženců se domu už nikdy nevrátí. Šestatřicetiletý Mohamed Bouderbala se na sklonku prosince oběsil ve své cele na prostěradle. Vyšetřovatelé s přihlédnutím k výsledkům pitvy uvedli, že šlo o sebevraždu. Aktivisté, opoziční politici a příbuzní Bouderbaly však požadují prošetření incidentu.

Loni v srpnu se migranti vylodili přímo na španělské pláži:

VIDEO: Na pláži mezi turisty přistál člun plný uprchlíků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Je to nelidské, držet migranty v celách, jako kdyby to byli zločinci. Ještě hanebnější je, že nedokázali zabránit smrti jednoho z nich,“ uvedl sociální pracovník Luis Escobar, který se v uplynulých dnech účastnil protestů před věznicí.

Spor o podmínky v detenčních zařízeních

V prosinci věznici navštívila senátorka krajně levicové strany Podemos Maribel Moraová. Později popsala, že stovkám běženců byl k dispozici pouze jeden překladatel. Neměli také přístup k žádné psychologické pomoci. „To podle mě není ideální způsob, jak u nás přivítat cizince, kteří přišli zcela bez použití násilí,“ komentovala situaci Moraová

Podle ministra vnitra Juana Ignacia Zoida, který v listopadu loňského roku přišel s nápadem na umístění migrantů do vězení, jsou španělské imigrační postupy porovnatelné s ostatními státy EU. Tvrdí také, že vězení v Archidona poskytuje mnohem lepší podmínky k životu, než některá starší specializovaná detenční zařízení. Španělsko podle něj migrantům pomáhá, jak jen to je možné. Pobřežní stráž například loni zachránila před utopením až 15 tisíc lidí.

José Miguel Morales, předseda asociace Andalucía Acoge, která pomáhá migrantům, však považuje současný postup úřadů za nedostačující. „Situace v Archidoně ukazuje, že španělská vláda nerespektuje svoje vlastní migrační standardy, ale také nereaguje dostatečně pružně na aktuální vývoj. Jakmile se ztížily podmínky na migrační trase přes Turecko a u libyjských břehů, bylo jasné, že by se Španělsko mělo připravit,“ myslí si Morales.

Španělsko bylo kritizováno za přístup k uprchlické krizi už loni v létě. Organizace Human Rights Watch uvedla, že v detenčních zařízeních nesplňují některé standardy pro ubytování lidí žádajících o azyl, v několika případech byly tábory zcela nevhodné.