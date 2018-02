Ve Středozemním moři začala akce Themis. Má zastavit pašeráky i teroristy

Agentura pro ochranu vnějších hranic Evropské unie Frontex zahájila Operaci Themis v úterý ráno. Jméno dostala podle bohyně z řecké mytologie Themidy, dcery boha nebe Úrana a bohyně země Gaie. Šlo o bohyni zákonného pořádku mezi lidmi a v přírodě. Pro zajištění bezpečnosti ve středomořských vodách se tedy jedná o velmi trefné jméno.

Akce Frontexu se navíc nebude zaměřovat jen na patrolování ve Středozemním moři. Autoři operačního plánu brali v potaz i aktuální vývoj na bojištích v Sýrii a Iráku. Stoupenci Islámského státu zde přišli o většinu území a podle bezpečnostních expertů se mohou stovky z nich pokusit o cestu do Evropy, píše The Telegraph.

Frontex proto bude pracovat také s aktuálními informacemi od tajných služeb jednotlivých členských zemí Unie. Pomoc přislíbily i libyjské úřady. Právě od břehů Libye do Evropy vyplouvá nejvíce pašeráckých plavidel. Lodě evropské agentury se budou pohybovat po celém Středozemním moři včetně vod Alžírska, Tuniska, Libye a Egypta.

Varování Interpolu

„Musíme do celé akce vložit mnohem větší úsilí než doposud. Jedině tak zabráníme vstupu kriminálních živlů do Evropské unie. Pro naši bezpečnost je to klíčová záležitost,“ uvedl ředitel Frontexu Fabrice Leggeri podle serveru Malta Today. Většina migrantů směřuje nejprve do Itálie, za poslední čtyři roky sem přicestovalo na 600 tisíc běženců.

Zlomek z nich úřady vyhostily kvůli údajnému napojení na teroristické organizace nebo sympatie k džihádistům. Od vrcholu uprchlické krize v roce 2015 Itálie takto poslala domů 243 lidí. Nechyběli mezi nimi muslimští extremisté i radikální imámové.

Za poslední půlrok podle statistik vzrostl počet Tunisanů, kteří se snaží přeplout Středozemní moře a najít lepší život v Evropě. Většinou se jedná o ekonomické migranty bez vazeb na extremisty. Z vlasti utíkají kvůli vysoké nezaměstnanosti a chudobě. Velkou šanci na udělení azylu však nemají.



Frontex však novou operací reaguje rovněž na interní dokumenty Interpolu, podle kterých loni připlulo z Tuniska do Itálie asi padesát stoupenců Islámského státu, kteří plánují útoky v Evropě. O dokumentu ve středu informoval server The Guardian. Italské ministerstvo vnitra však zprávu Interpolu zpochybnilo. Skeptičtí jsou i někteří italští bezpečnostní experti.

Teorie expertů a útok v Berlíně

„Teroristé sem nikdy necestují na lodích společně s migranty. Žádná velká teroristická organizace by neriskovala, že svého vycvičeného stoupence posadí na nebezpečnou loď, kde mu hrozí smrt nebo zadržení,“ myslí si prezident Centra pro mezinárodní studia Andrea Margelletti, který je rovněž poradcem ministerstva obrany. Islámský stát podle něj spíše využije soukromá plavidla.

„Otázkou také zůstává, jak by takový terorista, který neumí italsky, dokázal zapadnout. Navíc musíme brát v potaz, že by tady neměl takřka žádnou podporu a zázemí od své domovské organizace,“ popisuje Margelletti. Nebezpečnější jsou podle něj takzvaní vlci samotáři, kteří v dané zemi dlouhodobě žijí a ideologií Islámského státu se pouze inspirují.

Že nejsou tajné služby v monitorování migrační vlny neomylné, ukázal případ Tunisana Anise Amriho. Do Evropy přicestoval na lodi v roce 2011, nejprve skončil na italském ostrově Lampedusa. Úřady se ho pokusily neúspěšně deportovat. Amri si později změnil identitu a krátce žil v Německu.



V prosinci 2016 vjel nákladním automobilem do davu lidí na vánočních trzích v Berlíně. Zabil 12 lidí a 49 dalších zranil. Po útěku napříč Evropou ho zastřelili italští policisté nedaleko Milána (vše o teroristickém útoku v Berlíně se dočtete zde).