U břehů Španělska zachytili přes pět stovek migrantů, jedno dítě utonulo

Záchranáři narazili například na potápějící se gumový člun s 56 migranty východně od Gibraltaru. Další loď se 70 migranty dorazila na Kanárské ostrovy.

Podle španělské námořní záchranné služby celkem záchranáři pomohli 520 lidem, kteří se pokusili dostat do Španělska ze Severní Afriky.

Letos při pokusu dostat se přes Středozemní moře do Evropy již zemřelo více než 1960 lidí.

Letos ke španělským břehům připlulo více než 40 000 migrantů. Loni připlulo do Španělska po moři za celý rok z Afriky 22 100 migrantů a do dvou španělských enkláv v Africe jich proniklo v roce 2017 na 6250.



K evropským břehům letos přes Středozemní moře připlulo 88 736 migrantů, což je o 40 procent méně než ve stejném období v loňském roce. Největší nápor přitom zažívá Španělsko, naproti tomu Itálii si za cílovou zemi letos vybralo pětkrát méně migrantů než v roce 2017. Vyplývá to z nejnovější zprávy, kterou v říjnu zveřejnila Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).

Do Itálie do poloviny října připlulo 21 712 lidí, loni to ve stejném období bylo 109 684 migrantů. Do Řecka se přes moře letos dostalo 24 912 migrantů, což je o něco více než loni, kdy IOM napočítala 21 050 lidí. V roce 2015 přes Řecko prošlo přes 850 000 migrantů a o rok později přes 170 000.