Příliv nelegálních migrantů do EU slábne, většina z nich míří do Španělska

15:09 , aktualizováno 15:09

Během prvních osmi měsíců letošního roku překročilo nelegálně hranice Evropské unie 86 000 migrantů. Ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce je to pokles o 40 procent. V srpnu se přes hlavní migrační trasy do Evropy dostalo 12 000 běženců. V pátek to uvedla Evropská agentura pro pobřežní a pohraniční stráž (Frontex).