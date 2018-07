V Praze by migranty jiné barvy pleti zbili, řekl šéf nizozemské diplomacie

13:32 , aktualizováno 13:32

Kdyby migranti jiné barvy pleti přišli do Prahy či do Varšavy, pravděpodobně by je tam zbili. Na uzavřeném setkání, jehož záznam unikl do médií, to řekl nizozemský ministr zahraničí Stef Blok.