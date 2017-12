EU přijme příští rok až 10 tisíc uprchlíků z Libye, řekl italský ministr

„V roce 2018 se bude moci až deset tisíc uprchlíků dostat bez rizika do Evropy humanitárními koridory,“ prohlásil.



V pátek se tímto způsobem přepravila první skupina 162 uprchlíků, které do Říma převezlo vojenské letadlo. Vybral je úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který tyto osoby označoval dosud za uprchlíky, nikoli za osoby s právem žádat o azyl. Mohou teď od první chvíle dostávat ekonomickou pomoc a zapojit se do integračních programů – jazykových, profesních a výukových.

Minniti také řekl, že až třicet tisíc uprchlíků, kteří nemají právo na azyl, by mohlo být příští rok repatriováno. Letos se do vlasti vrátilo sedmnáct tisíc lidí z této skupiny.

Italský ministr ocenil, že se Římu a Tripolisu podařilo dohodnout se na mechanismu, který umožní OSN vybrat už v Libyi osoby s právem na mezinárodní pomoc. „Mezinárodní organizace navíc mohou poslat personál do přijímacích center a zlepšovat v nich podmínky, což dosud možné nebylo,“ řekl ministr.

Podle něj se nyní příliv uprchlíků do Itálie citelně snižuje. Od ledna do 22. prosince italská pobřežní stráž zaznamenala příchod asi 119 tisíc lidí, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku méně o téměř 34 procent. Itálii se také letos podařilo umístit jedenáct tisíc uprchlíků do jiných zemí Evropské unie, zatímco loni to bylo jen dva a půl tisíce lidí.