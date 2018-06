Policisté berou dětským migrantům SIM karty a podrážky z bot, tvrdí Oxfam

„Nemáme důkazy o fyzickém násilí, ale spousta dětí vylíčila drsné postrkování a křik v jazyce, kterému nerozuměly,“ řekla deníku The Guardian Giulia Capitaniová, autorka písemné zprávy. „Pohraniční policie je zastrašovala i jinými způsoby - například jim odřízla podrážky z bot, čímž jim jasně naznačila, že se nemají snažit vrátit.“

Nařčení pochází ze svědectví pracovníků Oxfamu a jeho partnerských organizací. Kritika neziskové organizace navazuje na obvinění staré dva měsíce, podle kterého francouzská policie falšuje data narození migrantských dětí bez doprovodu a ty pak posílá zpátky do Itálie jako dospělé.

Zpráva, kterou Oxfam vydal v pátek, zmiňuje také případ „velmi mladé“ Eritrejky, kterou Francouzi donutili jít zpět do italského města Ventimiglia po cestě bez chodníku. Nesla přitom své čtyřicet dnů staré dítě.

„Některým dětem seberou telefon a odstraní z něj SIM kartu, takže přijdou o důležitá data a seznam kontaktů. Nemohou potom ani zavolat svým rodičům,“ sdělila v The Guardian Daniela Zitarosová z italské humanitární organizace Intersos.

Úředníci prý falšovali data narození mladých migrantů

Capitaniová tvrdí, že francouzští policisté posílají nezletilé migranty bez doprovodu zpět do Itálie už delší dobu. Teprve v březnu prý však začali falšovat data narození na dokumentech, které stvrzují, že byl migrantům zamítnut vstup do země. O měsíc dříve totiž soud v Nice rozhodl, že pohraniční úřady ve dvaceti případech nelegálně zadržely děti a poté je vrátily do Itálie.

Napětí mezi Francií a Itálií Mezi Francií a Itálií panují kvůli současné migrační krizi napjaté vztahy. Spor mezi oběma zeměmi vypukl kvůli lodi Aquarius francouzské neziskové organizace SOS Méditerranée s více než šesti stovkami migrantů na palubě, kterou minulý týden odmítla Itálie přijmout. Macron označil postup italské vlády za cynický a nezodpovědný. Když začal Řím požadovat omluvu, ubezpečil premiéra Giuseppe Conteho, že nechtěl urazit Itálii ani její lid. V kdysi poklidném městečku Ventimiglia na hranici italské a francouzské riviéry bylo ještě v roce 2015 pouhých dvě stě migrantů. Mezi srpnem 2017 a letošním dubnem se tam podle odhadů Oxfamu vystřídalo na šestnáct a půl tisíc běženců. Náhlou kumulaci způsobil fakt, že francouzské úřady obnovily hraniční kontroly kvůli vysokému počtu migrantů mířících touto cestou do jejich země. Zdroj: ČTK

Podle Dublinské dohody nemůže Francie dětské migranty posílat zpět do Itálie, pokud ve Francii žádají o azyl. Evropské zákony totiž nařizují, že dětem bez doprovodu musejí úřady poskytnout ochranu. A že nezletilí žadatelé o azyl v jednom členském státu mají právo na převezení do jiné země, ve které mají příbuzné.

Charitativní organizace kritizovala i Itálii. Ta podle ní nedokáže zavést efektivní opatření pro sjednocení migrantských rodin. Mnoho dětí se proto na dlouhou cestu vydává bez doprovodu. Capitaniová sdělila, že italská pohraniční policie nedávno začala Francií odmítnuté nezletilé doprovázet zpátky do sousední země.

Většina běženců se pokouší do Francie dostat vlakem nebo po nebezpečné alpské cestě známé jako „stezka smrti“. Humanitární organizace odhadují, že na pouti z Itálie do Francie loni zemřelo alespoň dvanáct uprchlíků, buď v horách a nebo poté, co je na dálnici srazil vůz. Podle Oxfamu do Itálie v minulém roce dorazilo 17 337 dětí, z nichž přes devadesát procent přišlo bez doprovodu.

Právě reforma azylového systému, kterou má řešit evropský summit na konci měsíce, by měla být jedním z hlavních témat dnešního jednání Macrona s Contem. Nová italská vláda tvořená populistickým Hnutím pěti hvězd a protiimigrační Ligou rázně odmítá pokračovat v přijímání migrantů.

Itálie je přitom zdaleka nejzatíženější evropskou zemí. V tom se jí snažila Francie s Německem ulevit podporou reformy, která měla zavést přerozdělování migrantů. Tu však odmítly zejména postkomunistické země včetně Česka. Situace tedy uvázla v dlouhodobém patu.