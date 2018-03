Demokraté porazili Trumpa na jeho hřišti, cítí šanci sebrat mu Kongres

Zatím poslední ránu republikáni utrpěli v Pensylvánii. V doplňovacích volbách do Sněmovny reprezentantů zvítězil demokrat Conor Lamb, třiatřicetiletý prokurátor, který má za sebou kariéru u námořní pěchoty. Jeho republikánský sok Rick Saccone ve čtvrtek uznal porážku.

Byla to těsná prohra, Lamb zvítězil jen o několik stovek hlasů. Oficiální výsledky vyhlásí na začátku dubna, stále se čeká na sečtení lístků ze zahraničí či vojenských misí.

Republikáni původně zvažovali, že požádají o ruční přepočítání hlasů nebo podají žalobu. Pak se však vynořily zprávy, že náskok demokratického kandidáta se dál zvyšuje, a Saccone proto od napadení voleb upustil.

Osmnáctý kongresový okrsek na jihozápadě ocelářského státu republikáni dlouhou považovali za své „domácí hřiště“, a to do té míry, že Demokratická strana zde v posledních dvou volbách do Sněmovny reprezentantů ani nepostavila kandidáta. Donald Trump zde v prezidentských volbách zvítězil o dvacet procentních bodů.

Šedesátiletý Saccone, který dříve sloužil u letectva, ještě v lednu v průzkumech výrazně vedl. K prezidentově politice se hrdě hlásil a sám o sobě prohlašoval: „Byl jsem Trump ještě před tím, než byl Trump Trumpem“. Šéf Bílého domu ho dvakrát přijel osobně podpořit a těsně před volbami navíc oznámil zavedení cel na dovoz oceli. Ani to však nezabralo.

Bitva o Kongres se blíží

Porážka v Rustbeltu, který v Trumpově vítězném tažení sehrál klíčovou roli, je pro republikány další ranou v poslední době. V prosinci prohráli senátní volby v Alabamě, tedy ve státě, kde demokraté čtvrt století senátorské křeslo nevybojovali (více zde: V senátních volbách v Alabamě zvítězil demokrat Jones). Další porážky utrpěli v kláních o křeslo guvernéra ve Virginii nebo New Jersey.

Není proto divu, že v jejich řadách roste nervozita. Už za osm měsíců, v polovině Trumpova prezidentského období, se konají volby do Kongresu, v nichž se hraje o všech 435 křesel ve Sněmovně reprezentantů a 33 křesel v stočlenném Senátu. Republikáni dnes mají v dolní komoře většinu 24 zákonodárců, v Senátu se mohou opřít o většinu jednoho hlasu.

Dosavadní vývoj naznačuje, že by o nadvládu nad Kongresem mohli přijít. „Dynamika voleb v roce 2018 nahrává demokratům jako už dlouho ne,“ uvedl pro agenturu Bloomberg analytik Geoff Garin. Agentura AP uvádí, že republikáni jsou nejzranitelnější v 23 okrscích, kde v roce 2016 vyhráli, ale Trump tam prohrál. Demokraté si však brousí zuby i na dalších 106 republikánských okrsků, kde Trump zvítězil o méně než dvacet procentních bodů.

Moc průzkumů z jednotlivých volebních okrsků zatím není k dispozici. Jako indicii lze brát v úvahu celostátní sondy, v nichž lidé odpovídají, jestli ve svém okrsku preferují demokrata či republikána. Demokratická strana nyní vede o sedm procentních bodů.

Republikány táhne dolů nepopulární prezident

Výsledky z Pensylvánie podle listu The New York Times naznačují, jak moc Trumpovo kouzlo vyprchalo. Rok po nástupu do funkce prezidentovo počínání schvalovalo pouze 39 procent Američanů. Tak nízká čísla od druhé světové války žádný americký prezident neměl (na srovnání se podívejte zde).

Experti se shodují, že listopadové volby budou především referendem o Trumpovi. „Nepochybně přijdeme o nějaká křesla. Jedinou otázkou je, jestli to bude katastrofální nebo celkem snesitelná porážka,“ píše v komentáři pro The New York Times republikánský stratég Jeff Roe. Spolustraníky nabádá, aby se od prezidenta nesnažili odstřihnout, protože stranu by to jen poškodilo: „Pokud kandidujete za republikány, jste na stejné lodi jako Trump, ať už se vám to líbí nebo ne.“

Republikánské naděje Republikáni se upínají k několika věcem. Za prvé to je mapa volebních okrsků, kterou před osmi lety překreslili ve svůj prospěch. I díky tomu Donald Trump v roce 2016 porazil Hillary Clintonovou, přestože získal o 2,9 milionu hlasů méně. Mohou také doufat, že do listopadu vytěží politické body z pokračujícího ekonomického růstu a Trumpovy daňové reformy.

Proti republikánům stojí také historie. Bloomberg připomíná, že strana ovládající Bílý dům v tzv. midterm volbách do Kongresu přijde v průměru o 26 křesel ve Sněmovně reprezentantů. Čím neoblíbenější prezident, tím těžší prohra.

Své o tom ví i demokraté. Dva roky po nástupu Baracka Obamy do Bílého domu přišli v dolní komoře o 63 křesel, což pro ně představovalo nejhorší porážku za sedmdesát let a kruté vystřízlivění z obamovské euforie. Pro srovnání: počínání prvního černošského prezidenta tou dobou schvalovalo 45 procent Američanů.

Zatímco v klání o dolní komoru mají demokraté celkem slušné šance, ovládnout Senát pro ně bude těžší. V listopadu budou obhajovat 26 křesel (z toho deset v okrscích, kde Trump zvítězil), republikáni jen osm. Ale i když získají většinu jen ve Sněmovně reprezentantů, budou schopni výrazně ochromit prosazovaní Trumpova programu. Stejně jako to udělali republikáni před osmi lety Obamovi.

„Pro Trumpovu agendu by to bylo fatální, což se ukázalo i u Obamy,“ uvedl pro iDNES.cz Kryštof Kozák, vedoucí Katedry severoamerických studií na Univerzitě Karlově. „Navíc by to vedlo k atmosféře polarizace v americké politice a velkým střetům mezi exekutivou a Kongresem. Představa, že demokratický Kongres by podporoval Trumpovy iniciativy, je dost utopická.“

Demokratická nadvláda nad Kongresem by navíc měla zásadní dopad na vyšetřování Trumpových kauz. „Vedení kongresových komisí by se proměnilo, takže by vůči administrativě byly daleko nepříjemnější a tlak na vyšetřování ze strany Kongresu by se dramaticky zvýšil. Nyní jsou tyto komise vedené republikány, a i tak je z nich Donald Trump občas nervózní,“ vysvětluje Kozák.