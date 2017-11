Mluvili jen tři. Nikoho z kandidátů jsme nezvýhodňovali, tvrdí pořadatelé

Na Festivalu svobody vystoupil Jiří Drahoš, Marek Hilšer a Pavel Fischer - tedy pouze tři prezidentští kandidáti z devíti. Jednou z podmínek organizátorů bylo, aby se řečníci chovali v souladu s hodnotami 17. listopadu. Horáček si jejich gesto vyložil tak, že tyto hodnoty nesplňuje. Podle organizátorů to ale není pravda.

„Nevím, proč se v médiích objevila zpráva o tom, že se podle nás pan Horáček nechová v souladu s hodnotami 17. listopadu. To vůbec není pravda, pan Horáček tuto podmínku naplňuje,“ řekl iDNES.cz mluvčí Festivalu svobody Jan Gregar.

Pořadatelé podle něj ale chtěli dát především prostor kandidátům, kteří nemají tolik prostředků jako ostatní nebo je veřejnost nezná. Vycházeli proto z výsledků průzkumu agentury CVVM, podle kterého Drahoše nezná 27 % populace, zato Horáčka jen 9 %.

„Dlouho jsme nad tím uvažovali, nechtěli jsme někoho zvýhodňovat, ale dávalo nám to smysl. Zároveň jsme prezidentskému bloku nechtěli věnovat příliš času, přišlo nám ale důležité se toho tématu nějakým způsobem dotknout,“ uvedl. Každý z řečníků dostal na pódiu tříminutový prostor.

Horáček prý pořadatele kontaktoval v průběhu minulého týdne s tím, že by chtěl na Festivalu svobody vystoupit. „Panu Horáčkovi jsme vysvětlili naše podmínky pro výběr kandidátů. Navíc to bylo těsně před akcí a my se chtěli držet formátu, který jsme si vybrali. Nečekali jsme, že to vyvolá takovou vlnu reakcí,“ dodal Gregar. „Chápu, že chce někdo promluvit, na druhou stranu důležitých osobností, které by měly promluvit, je hrozně moc,“ řekl.

Odmítl, že by roli ve výběru řečníků hrál fakt, že jeden ze sponzorů Festivalu svobody, Nadace BLÍŽKSOBĚ, je jedním z největších sponzorů Jiřího Drahoše - na transparentní účet mu nadace poslala 1,5 milionu korun. Na Festival svobody pak přispěla 150 tisíc korun. O tom prý ale Gregar nevěděl. „Pokud tam byly nějaké tlaky, tak v pátek na to, aby tam někteří lidé vystupovali. Jmenovat je ale nebudu,“ uzavřel.

Hilšer nabídl Horáčkovi 1,5 minuty času

„Pořadatele jsme s mým týmem oslovili okamžitě poté, co se objevila zpráva, že kromě pana Fischera a Hilšera se objeví i pan Drahoš. To nás vylekalo, říkal jsem si, jak je to možné. Já jsem spojený s událostmi 17. listopadu, nevím, proč bych měl být s listopadem spojován méně než ti, kteří tam nebyli," reagoval pro iDNES.cz Horáček.

V průzkumech různých agentur podle něj naopak často vychází, že Jiří Drahoš má větší mediální pozornost než on. Hilšer mu prý nabídl, že se s ním o čas podělí.

„To ale organizátoři neakceptovali. Všechny argumenty uznali a pak to stejně odmítli. Neuměli to zdůvodnit. Udělali jsme všechno pro to, abychom je přesvědčili, abych mohl vystoupit, ale je to jejich rozhodnutí,“ dodal Horáček.

Jiří Drahoš pokládá nepozvání Horáčka za nešťastné, zároveň ale říká, že organizátoři měli svou dramaturgii. „Je to věc pořadatelů a pana Horáčka. Michal Horáček měl ale jinak dost prostoru i mimo pódium. Vyjádřit se mohl. Média byla všude,“ řekl ke sporu Drahoš.

„Pozvali ty, kteří podle nich ztělesňují hodnoty 17. listopadu. Proto jsem upřímně rád, že mne oslovili, nicméně jednou z hodnot listopadové revoluce bylo i prosazování plurality názorů. Michal Horáček byl přímým účastníkem listopadové revoluce,“ dodal.

Další z řečníků, kteří se na pódiu objevili, Pavel Fischer říká, že ho pořadatelé seznámili s rámcovým záměrem Festivalu asi před měsícem. O scénáři nebo o počtu vystupujících řeč nebyla. „O sporu jsem se dočetl až v médiích. Neměl jsem z toho dobrý pocit. Přišel jsem k pódiu na Václavském náměstí až na poslední chvíli a pana Horáčka jsem tam nepotkal. Je mi sympatické, že Marek Hilšer, který na místě už byl, nabídl podělit se s ním o vyhrazený čas,“ prohlásil Fischer.

Sám byl v pátek na několika místech, například na bohoslužbě za svobodu v kostele sv. Mikuláše, v táboře Vojna u Příbrami s politickými vězni nebo na předávání cen Paměti národa v Národním divadle. „Všude jsem byl sám za sebe, s dalšími kandidáty jsem se ani nekoordinoval, ani nepotkal. Kdyby byl Festival svobody jediným pódiem a jediným místem oslav, považoval bych za stěžejní, abychom mohli vystoupit všichni. Akcí s vlastní dramaturgií však bylo v ten den tolik, že to jako zásadní nevnímám,“ dodal.

Redakce kontaktovala i Marka Hilšera, ten se však do uzávěrky článku nevyjádřil.