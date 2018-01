Hašek a Zimola chtějí zachránit ČSSD. Zakládají platformu, podpoří Zemana

Do budoucnosti ČSSD, která se po volebním debaklu zmítá ve vnitřních problémech, tak chtějí výrazně promluvit někdejší lánští „pučisté“.

Muži, kteří bezprostředně po sněmovních volbách v roce 2013 vyrazili za prezidentem Milošem Zemanem do Lán a postavili se proti tehdejšímu stranickému šéfovi Bohuslavu Sobotkovi, se znovu snaží změnit ČSSD. A pojí je nadále i vztah se Zemanem. Jeho podpora v prezidentské volbě má být jedním z prvních cílů platformy.

Konání akce potvrdil MF DNES například dřívější senátor a místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach. „Já tam nebudu. Celé to ale podporuji. Více se k tomu rád vyjádřím až po tiskovce,“ řekl MF DNES Škromach. Ten zároveň potvrdil, že část členů ČSSD tak chce vyjádřit podporu Miloši Zemanovi. „Ano, něco takového by se tam mělo odehrát,“ uvedl Škromach.



Michal Hašek ve čtvrtek v podvečer na dotazy MF DNES nereagoval.

Zimola a Hašek chtějí zachraňovat ČSSD se Zemanem. Chystají na to platformu

Platforma podle informací MF DNES vzniká už od loňských neúspěšných voleb, současné špičky strany o ní přesto dnes neměly tušení



Na internetu už je k dohledání doména zachranmecssd.cz. Brněnská internetová agentura si ji zaregistrovala před Vánoci. Ve čtvrtek odpoledne přibyl na adrese jednoduchý web. „Neformální diskuzní platforma. Již brzy,“ píše se na stránce. Večer následně z e-mailu spjatého s doménou dorazila novinářům pozvánka na páteční tiskovou konferenci ve 13 hodin.

Platformu kritiků stávajícího vedení mají tvořit hlavně straníci, k Haškovi či Zimolovi však mohou přibýt i některé výrazné tváře, které nejsou členy strany.



K Michalu Haškovi má blízko například hejtman Vysočiny a poslanec Jiří Běhounek, kterému exhejtman dělá poslaneckého asistenta. Běhounek sám není členem ČSSD, přesto se v posledních měsících spekuluje, že i on by do vedení strany mohl kandidovat.

„Bohužel teď jsem v nemocnici na zákroku, proto se zúčastnit nemohu,“ odpověděl na dotaz MF DNES, jestli na páteční akci přijde. Nicméně říká, že platforma podle něj částečně vychází z myšlenek, které sám v minulosti hlásil. „Pokud to bude odpovídat tomu, co já si představuji, tak to rád podpořím,“ dodal Běhounek.

Naopak jiný výrazný nestraník, který byl donedávna členem ČSSD, bývalý poslanec Jeroným Tejc MF DNES řekl, že se vstoupit do platformy nechystá. „Angažovat se v tom nebudu,“ řekl.



Strana se nyní chystá na únorový sjezd, kde si bude vybírat nové vedení. V loňských volbách strana získala pouze sedm procent, což se jí velmi dlouho nestalo. Současné vedení v čele se statutárním místopředsedou Milanem Chovancem je tedy pod velkým tlakem části spolustraníků, aby se stáhlo spíše do pozadí.

Vedení ČSSD je akcí zaskočené

Podle informací MF DNES ani nikoho z vedení nová platforma do svých řad nelákala. Informací byli jeho oslovení členové značně zaskočení.

„Byť jsem zastupující předseda, tak o tom nic nevím. Ale jestli to je pravda, tak si myslím, že by ČSSD měla svou budoucnost měla řešit mezi sebou a netahat to stále na veřejnost,“ reaguje na novou iniciativu Milan Chovanec.

Expremiér Bohuslav Sobotka na dotaz MF DNES zatím nereagoval.

ČSSD žádného kandidáta pro blížící se prezidentské volby nepodpořila a podle Chovance se k tomu strana ani nechystá.

„Jestli chtějí Miloše Zemana někteří členové ČSSD podporovat, je to je jejich rozhodnutí,“ řekl Chovanec s tím, že on sám špatné vztahy s Milošem Zemanem nemá. „Jestli tady vzniká nějaká platforma na podporu Miloše Zemana, tak je to určitě mimo vedení strany, protože to nikdo neschválil,“ dodává.



O nově vznikající platformě však dopředu nic nevěděl ani místopředseda Jan Hamáček, který ještě na konci minulého roku platil za jednoho z hlavních kandidátů na předsedu strany.