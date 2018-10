Byly tlaky je usvědčit, vypovídal v kauze ŘSD vyšetřovatel. Porno podstrčili i jemu

U soudu kromě Halových příbuzných vypovídal někdejší hlavní vyšetřovatel případů kolem ŘSD Rostislav Kotrč, který celou kauzu ŘSD označil za podivnou. „Případ jsem převzal ve velmi chaotickém stavu,“ podotkl v úvodu.

Hala v kauze čelil stíhání kvůli pronájmu odpočívadel a při domovních prohlídkách v této kauze policie údajně našla diskety s pornografií. Nejvyšší státní zastupitelství stíhání Haly a dalších v této kauze zrušilo. Spis Kotrč přebral po jiném vyšetřovateli v době, kdy byl Hala ve vazbě.

Podle svých slov už ze začátku upozorňoval na závažná pochybení, která při vyšetřování nastala, podal i oznámení na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). „Vyhodnotil jsem to jako nezákonné jednání policistů, nicméně do dneška to řešeno nebylo,“ řekl Kotrč.



Kauzu „dětské pornografie“ chtěl prý Kotrč ze spisu vyčlenit, protikorupční policie, která se kauzou ŘSD zabývala, k tomu totiž byla věcně nepříslušná. Dozorující státní zástupkyně Jana Jahodová mu to prý ale nedovolila. „Řekla, že to nejde vyloučit, protože je to to jediné, co na něj (Halu) v současné době máme,“ řekl Kotrč, podle kterého na něj byly činěny tlaky, aby byli lidé v kauze ŘSD stíháni, i když stíhání nemělo oporu v důkazech.

Chyby ve spise

„Ukázalo se, že skutečně ty věci, co byly ve spisovém materiálu, jako například výslechy dvou svědků, na kterých bylo postaveno vazební řízení, byly nezákonné. I na to jsem upozornil GIBS,“ popsal Kotrč a dodal, že nakonec se celé řízení obrátilo proti němu a on začal být stíhaným.



Kotrč byl totiž v souvislosti s vyšetřováním kauzy kolem ŘSD obžalován z úmyslného vyzrazení identity utajené svědkyně. Soudy jeho případ pravomocně předaly Národnímu bezpečnostnímu úřadu, podle nich nešlo o trestný čin.

Kotrč vinu odmítal. Tvrdil, že se stal nepohodlným poté, co upozorňoval na chyby protikorupční policie a vrchního státního zastupitelství, identita svědkyně navíc podle něj byla všeobecně známá. Kotrč v pondělí řekl, že i u něj policie nalezla dětskou pornografii. Některé fotografie ale byly stejné jako ty, co se objevily u Haly.

„Bylo to komické. Na mě to tak působilo, že někdo měl stejný balík fotek, který se tak různě podstrkává v případě, kdy je potřeba, aby se něco na někoho našlo,“ uvedl.



Obžalobu Haly začal řešit soud v září 2015, později ho zprostil:

Před soudem stanul i bratr Haly

Soud vyslechl i další svědky. Halův bratr Jakub popsal, jaký mělo trestní stíhání na Michala Halu vliv. „Řekl bych, že dopad na mého bratra mělo stíhání zcela zásadní a změnilo mu život,“ řekl. Hala prý špatně nesl už první obvinění. „V momentě, kdy byl takto brutálně nařčen z držení dětské pornografie, bych řekl, že to prohloubilo jeho depresi,“ podotkl.

Hala podle bratra svou situaci vnímal jako bezvýchodnou, rozešel se s partnerkou, stíhání mu zničilo i pracovní život. Případ byl navíc rozsáhle medializován. To, že informace o nalezení disket s dětským pornem unikly do médií, bylo podle Jakuba Haly účelové.

Halovi se prý horšily i zdravotní problémy, někteří přátelé se s ním přestali stýkat. To potvrdila i jeho bývalá švagrová. Hala se podle ní v průběhu stíhání změnil. „Uzavřel se do sebe, přestal komunikovat,“ dodala.

Michal Hala u minulých jednání uvedl, že trestním stíháním jeho život prakticky skončil, označení „pedofil“ se totiž nikdy úplně nezbavil. Je přesvědčen, že jeho stíhání bylo účelové. Ministerstvo spravedlnosti mu přiznalo 300 500 korun.

Kvůli kauze, ve které bylo Halovo stíhání zrušeno, se exšéf ŘSD u stejného soudu domáhá dalšího odškodnění. Halův advokát v minulosti žádal, aby byly obě žaloby sloučeny do jedné, protože spolu souvisí. Soud však jeho žádost odmítl.