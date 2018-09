„Je to paráda“ není autorsky chráněno, Vitana vyhrála spor o reklamu

Bukovič vs Vitana Paráda (text: Michal Bukovič): Je to paráda

lehnout si na záda a číst si

s rukou za hlavou

usínat s představou, že jsem čísi.

Je to paráda

s nikým se nehádat a číst knížku

a mít představu,

že pro svou zábavu zdolám výšku.

Je to parádní (text: Vitana): Je to parádní

udělat omáčku tak přírodní,

vařit ji tak zdravou

a taky výbornou, to všichni ocení.

Je to parádní,

nemám tam glutamát,

omáčku zapékám.

Ta všem zachutná,

je totiž vydatná, já úspěch mám.