Zemřel Michal Budínský. Jeho příběh stál u zrodu Konta Míša

V roce 1990 zachránila tehdy dvanáctiletému Míšovi život sbírka Nadace Charty 77 na drahý zákrok na takzvaném gama noži v cizině. Následně vzniklo Konto Míša, na které posílali peníze lidé z celého Československa a díky němuž byl za sto milionů korun zakoupen gama nůž instalovaný v roce 1992 v pražské Nemocnici Na Homolce.

Budínskému zákrok prodloužil život o téměř tři desítky let. I po zákroku se však potýkal se zdravotními problémy. „Michal Budínský, kterým to celé začalo, zemřel letos,“ potvrdila v rozhovoru na webu pojišťovny NN výkonná ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků. Upozornil na to server Blesk.cz.

Přístroj pomohl více než deseti tisícovkám pacientů

Chlapec Míša ze slovenského města Martina roku 1989 částečně ochrnul po krvácení do mozku kvůli cévnímu onemocnění. Další krvácení navíc mohlo ohrozit jeho život. Pomoci mohl zákrok na gama noži, který ozařováním pomáhá při léčbě nádorových onemocnění či lézí v mozku.



V Česku ale tehdy podobný zákrok možný nebyl a léčba v zahraničí by rodinu stála tolik jako třeba koupě rodinného domu. Proto rodině pomohla získat peníze sbírka Nadace Charty 77. Úspěšná léčba Míši měla v tehdejším Československu velký ohlas a byla pro Nadaci Charty 77 motivem pro spuštění celonárodní sbírky Konto Míša na zakoupení gama nože.

Během poměrně krátké doby získala nadace o 60 milionů více než potřebných 100 milionů korun a zakoupila přístroj s výrobním číslem 37, který zapůjčila nemocnici Na Homolce. Podle zakladatele Nadace Charty 77 Františka Janoucha sbírka svým rozsahem a dynamikou předčila zřejmě i proslulou sbírku na obnovu požárem zničeného Národního divadla.

Gama nůž pořízený díky příběhu Michala Budínského pomohl po svém zakoupení dalším více než deseti tisícovkám pacientů. Přístroj za dobu svého fungování prošel dvěma modernizacemi a roku 2009 ho nahradil modernější aparát. Uvádí to na svém webu Konto Bariéry, které navázalo na sbírku Konto Míša a funguje dodnes. Podpořilo již tisíce projektů na zlepšení života lidí s handicapem.