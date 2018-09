Jílková v Máte slovo rozebrala věštění s kartářkami i psychologem

„Není to náhoda, dělám to už 53 let. Osud existuje,“ řekla hned v úvodu jasnovidka Tereza Demeová. Ta se dělila o slovo s další věštkyní Jolandou. „Jsem 24 hodin na telefonu. Když klienti zavolají, vím, cítím, jaký jsou, jaký mají těžkosti. Žádají, abych na nich pracovala, dala jim ochranu, odvahu,“ prozradila z publika, protože nestála jako ostatní diskutující u stolečku.

Mezi oponenty se sešli například teolog Petr Jan Vinš, předseda Ateistů ČR Petr Tomek nebo prezidentka Evropské rady skeptických organizací Claire Klingenberg.

A tu si proslulá Jolanda hned vzala na paškál. „Máte z něčeho strach. Ten strach vás tíží, vy chcete vědět, co přijde, ale bojíte se toho. Hodně věcí skrýváte, máte dvě tváře. Mezi kolegy jste krásná duše, ale za dveřma jste jak uzavřená skořápka. Já vám to řeknu natvrdo - vaše aura a karma je zlomená,“ vpálila prezidentce Evropské rady skeptických organizací.

Moderátorku pořadu Michaelu Jílkovou zase Jolanda a Tereza Demeová označily za citlivou.

„Vyložíme i z pexesa,“ odhalila věštkyně a kartářka Ivana Regina, která doplnila, že ona pracuje tak, že jí klient jen řekne jméno a věk, a ona si pak přečte celý jeho život od dětství. Klient musí podle ní mlčet, až pak se může ptát. Popřela, že by klientům říkala, jen to, co chtějí slyšet. „Někdy odcházejí opařeni. Moje otevřenost je někdy až krutá,“ dodala.

Závěrem se kartářek a věštkyň zastala jedna žena z publika. Uvedla, že právě Jolanda jí předpověděla, že bude mít sílu dvakrát překonat rakovinu.

„Všichni se musíme napojovat. Všichni, kteří pracujete s lidmi, psychologové nebo třeba sociální pracovníci,“ řekl v závěru hodinové diskuse psycholog Jeroným Klimeš.