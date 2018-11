Mexické matky prohledávají masové hroby, snaží se najít své děti

Matky se do mexického státu Veracruz vydaly v rámci sdružení Solecito, které před dvěma lety založili příbuzní pohřešovaných v reakci na nečinnost mexických úřadů. Většina jeho členů jsou matky, které podle svých slov s hledáním nepřestanou, dokud nezjistí, co se stalo jejich zmizelým dětem.

Ačkoli z oficiálních údajů vyplývá, že ve Veracruzu se v současné chvíli pohřešuje asi 3 600 lidí, podle generálního prokurátora Jorge Wincklera jsou to pouze případy, kdy příbuzní zmizení oficiálně nahlásili policii. Skutečné číslo je podle něj tedy daleko vyšší.

Winckler v minulosti podle BBC popsal Veracruz jako „obrovský hromadný hrob“, který drogový obchodníci léta používali jako úložiště pro těla.

Podle mluvčí sdružení Solecito Rosálie Castrové dostala skupina náhodný tip, podle kterého by mohlo být na místě vzdáleném asi pět kilometrů severně od oblasti Colinas se Santa Fé pohřbeno čtyři sta až pět set lidí. Právě ve zmíněné oblasti se v předchozích dvou letech podařilo skupině najít v mělkých hrobech skoro tři sta obětí.

Také Rosálie Castrová se už sedm let snaží najít svého syna Roberta. Podle ní se do ohledání nového místa zapojí také místní úředníci a federální agenti. „Pravděpodobně to bude jako bitevní pole nebo ještě horší,“ obává se Castrová počtu mrtvých, kteří mohou být v oblasti pohřbení.



Většina z těl nalezených v Colinas de Santa Fé je považována za oběti násilných zločinů a drogových gangů. Veracruz se v posledních letech zmítá uprostřed bojů mezi dvě mocnými kartely Jalisco New Generation Cartel a Los Zetas.

Podle mexického statistického úřadu bylo loni v Mexiku zavražděno rekordních 31 174 lidí, to je o 6615 více než v roce 2016. Většina obětí byla zastřelena.