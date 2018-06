VIDEO: Podívejte se dovnitř nelegálního tunelu mezi USA a Mexikem

Jeden z bývalých pašeráckých tunelů mezi Spojenými státy a Mexikem začíná v Tijuaně, necelých sto metrů jižně od hranice. Odtud pokračuje na sever do Spojených států. „Na severu je poptávka, na jihu nabídka, takže máte základní finanční záležitosti odškrtnuté,“ uvedl pracovník hraniční hlídky Spojených států Lance LeNoir.



Tunelem už ale nelegální zboží neputuje. Místo toho v něm v současnosti trénují policisté. „Máme tu ventilaci, elektřinu, nářadí, železniční systémy, určité dopravní mechanismy. To je to, co tunelu propůjčuje důmyslný dojem. Ale nevytvořilo ho sofistikované inženýrství,“ popsal LeNoir pro agenturu Reuters.

„V San Diegu je průměrná délka takovýchto tunelů od 460 metrů až po asi 900 metrů. Jsou propracované jen na základě té délky. A to, co tady vidíte, je pro San Diego obvyklé. Tento konkrétní druh geologie, tyto typy nástrojů, tento typ ventilačního systému a tento typ chatrné konstrukce,“ doplnil LeNoir.



Tunelem nespíš cestovali ilegální migranti, policisté ho uzavřeli už dvakrát. Když tunel objevili poprvé v roce 2013, opravili ho a na severní straně hranice ho zasypali. O čtyři roky později se do něj ale migranti dostali znovu - tunel pak od původní trasy rozvětvili, aby na sever pokračoval jinudy. Při dalším policejním zásahu pak agenti zadrželi okolo třiceti lidí, mezi nimi i Mexičany a Číňany. Žádné drogy však neobjevili.