Kamion se stovkou mrtvol bezcílně putuje mexickým městem, není dost márnic

„Ovlivňuje to naše děti, příšerně to páchne a čím déle to tu zůstane, tím to bude horší,“ popsala znepokojující situaci pro agenturu Reuters obyvatelka guadalajarského předměstí Tlajomulco Patricia Jiménezová.



Chladírenský návěs s asi 150 mrtvolami postupně putuje městem. Ještě před tím, než se objevil na zmíněném předměstí, byl zaparkován dál od města v Tlaquepaque. Tamní starostka však podle britského listu The Guardian nařídila, že musí odjet, protože tam stál nelegálně.



A tak se v neděli, v mexický národní národní Den nezávislosti, kamion objevil v Tlajomulcu na poli mezi domy místních. Ti si ale okamžitě stěžovali na silný zápach a tak tahač s návěsem zase odjel. Nyní stojí v průmyslové oblasti nedaleko kanceláře místního státního zástupce.



Úřady v mexické Guadalajaře nechaly odstavit nákladní vůz plný lidských ostatků. (17. září 2018)

Ten se k děsivému nákladu nechtěl vyjádřit, podle listu The Guardian však jeden z pracovníků zástupcovy kanceláře odmítl, že by byl přívěs opuštěný. A dodal, že je neustále pečlivě chlazen, ale že ve voze je spíše 100 těl než 150.

Americký deník The New York Times píše, že zatím není jasná totožnost zesnulých, ani příčina jejich smrti. Tu však už mexická média prý dala do souvislosti se světem zločinu, kvůli kterému je země jednou z nejnebezpečnějších na světě. Jen v červenci se v zemi stalo 2 599 vražd, nejvíce od roku 1997.

Tamní márnice kvůli tomu nestíhají, což je i případ Guadalajary, kde se nyní staví jedna nová. „Až bude hotová, těla se přesunou tam,“ uvedl Roberto López, generální sekretář státu Jalisco, ve kterém se druhé největší mexické město nachází. Márnice by měla být hotová do měsíce a půl, dodal.

López také uznal, že způsob, jakým úřady nedostatečné kapacity vyřešily, postrádal jakýkoliv respekt k zesnulým. Slíbil proto vyšetření celé kauzy. „Vláda nestrpí žádné ukázky lhostejnosti nebo lenosti,“ prohlásil na Twitteru.

Zločiny v Jaliscu v poslední době páchá zejména gang zvaný Jaliský kartel nové generace (CJNG), který se o moc a výsadní postavení v obchodu s drogami přetahuje například se známým kartelem Sinaloa, jehož boss Joaquín Guzmán od loňského roku sedí v americkém vězení. Samotný kartel CJNG už se navíc stihl rozpadnout na nepřátelské frakce.