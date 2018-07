VIDEO: V Mexiku se zřítilo nové obchodní centrum, stálo na nestabilním podloží

Vidozáznamy uveřejněné na sociálních sítích ukazují, jak se část nově postavené vícepodlažní budovy, kterou řemeslníci kvůli konstrukčním problémům vyztužili podpůrnými pilíři, hroutí do oblaku prachu a zkrouceného kovu.



Středisko Astz Pedregal se pro návštěvníky otevřelo letos v březnu. Některé části však stále procházely dostavbou. Starosta Mexico City José Ramón Amieva uvedl, že k rozpadu došlo v místě, kde se nacházejí kanceláře. Odborníci nyní zkoumají, jestli bylo zhroucení vyztužené části způsobeno konstrukčními nedostatky či usazováním půdy.

„Odborníci zaznamenali, že mezi převisem a zbytkem budovy došlo k oddělení,“ popsal zhroucení Amieva. Provozovatel obchodního centra uvedl, že městským úřadům narušení budovy okamžitě nahlásil. Omluvil se také za omezení provozu na vytížené dálnici Periférico, kde musely být kvůli sesuvu uzavřeny dva jízdní pruhy.

Nákupní centrum si vysloužilo negativní ohlasy ještě před svým zřícením, a to právě kvůli své blízkosti k dálnici či k vodním nádržím, které městu slouží jako sběrné místo v případě sezónních dešťů.

WATCH: People only had 5 minutes to evacuate before this mall COLLAPSED onto a highway in Mexico. pic.twitter.com/lvwkWqi56G