Karavana migrantů prorazila hranice do Mexika, jeden člověk zemřel

Druhá karavana migrantů, v níž jsou i celé rodiny prchající před chudobou a vysokou kriminalitou, čítá kolem dvou tisíc lidí, zejména z Hondurasu. Na rozdíl od té první, kterou tvoří asi sedm tisíc lidí, se tato karavana rozdělila do menších skupin. Část z nich se už v pátek dostala do Mexika přes hraniční řeku Suchiate, v neděli se pak část z nich střetla s policií v hraničním městě Tecún Umán, které leží rovněž na řece Suchiate.

Situace na přechodu v Tecún Umán byla podle médií dramatická, protože ve skupině jsou i ženy s dětmi. Někteří běženci házeli na policisty kameny, ti použili slzný plyn a gumové projektily. S pokřikem „Jdeme do Mexika“ se však nakonec skupina běženců přes hranici dostala.

Předchozí karavana středoamerických migrantů vyrazila 13. října z města San Pedro Sula na severu Hondurasu, původně čítala něco přes tisíc lidí, k nimž se ovšem cestou připojili další lidé i s rodinami. Někteří se naopak z Guatemaly vrátili, když jim honduraská vláda slíbila práci a finanční pomoc. Dva lidé cestou zemřeli při automobilové nehodě. Nyní je ve skupině asi sedm tisíc migrantů a nachází se v jihomexickém státě Oaxaca.

Španělský deník El Mudno v pondělí napsal, že prvotním cílem této velké karavany je dojít do mexické metropole. „Tady nikdo neřekl, že jdeme do USA, protože víme, že není snadné se tam dostat. Jdeme se snažit o dialog do mexické metropole a očekáváme, že vláda nám umožní získat pracovní vízum,“ řekl deníku El Mundo jeden z migrantů.

Podle deníku však řada ostatních v Mexiku zůstat nechce a chce se dostat do USA. V tom jim ale hodlá zabránit americký prezident Donald Trump s pomocí armády.

Mexiko migrantům nabízí dočasné pracovní povolení

Mexický prezident Enrique Peňa Nieto o víkendu osobně prostřednictvím videovzkazu nabídl migrantům z karavany dočasné pracovní povolení, pokud zůstanou v jihomexických státech Oaxaca a Chiapas. To ale většina z nich odmítla. Ti, co chtějí v Mexiku zůstat, totiž požadují trvalé pracovní povolení.

Takzvané karavany migrantů z chudých zemích Střední Ameriky se organizují už několik let, větší pozornosti se jim dostalo až letos v dubnu poté, co je prezident Trump označil na bezpečnostní hrozbu pro USA.

Cílem hromadné cesty je vyhnout se ve skupině nebezpečí, která hrozí při takové cestě jednotlivcům, a také upozornit na špatné životní podmínky řady obyvatel středoamerických zemí. Uprchlíci v karavaně rovněž nemusí platit vysoké částky převaděčům.

Deník El Mundo v pondělí napsal, že v neděli se v salvadorském městečku La Hachadura u hranic s Guatemalou zformovala už třetí karavana za dva týdny. Tato skupina, která rovněž míří na sever do USA či alespoň do Mexika, nyní čítá asi tři stovky lidí. Očekává se, že i tato karavana se cestou rozroste.