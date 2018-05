Dvě mrtvoly v rokli. V Mexiku zavraždili cyklisty na cestě kolem světa

Případ se začal odvíjet 26. dubna letošního roku, kdy bylo v rokli pod silnicí u města San Cristóbal de las Casas nedaleko hranic s Guatemalou objeveno tělo Krzysztofa Chmielewského. O osm dní později byla o kus dál nalezena mrtvola Holgera Hagenbusche.

Policie zpočátku tvrdila, že oba muži zahynuli při nehodě - do strže je nejspíš srazilo auto. Jenže příbuzným se to nezdálo. Když do Mexika dorazil Reiner Hagenbusch, aby tělo svého bratra identifikoval, zjistil několik znepokojujících informací o Chmielewského mrtvole. „Polský cyklista byl bez hlavy a chyběla mu noha,“ napsal na Facebook.

Poté postoj změnily i mexické úřady. „Naše dosavadní vyšetřování naznačuje, že to byla záměrná vražda,“ uvedl podle BBC prokurátor Luis Alberto Sánchez, který byl případem nově pověřen. Detektivové předpokládají, že Hagenbusch a Chmielewski se stali obětmi loupežného přepadení, a to zřejmě 19. nebo 20. dubna.

Špatné kolo

„Domníváme se, že jeli nedaleko od sebe. Je možné, že útočníci nejdřív napadli jednoho... a když dorazil druhý, tak je chytili oba,“ uvedl Sánchez. Chmielewski podle něj utrpěl těžké zranění hlavy, pravděpodobně ho do ní někdo střelil.

Kolo ležící vedle jeho mrtvoly navíc nebylo jeho, ale Hagenbuschovo. To vzbuzuje podezření, že pachatelé se svůj zločin pokusili zamaskovat.

„Ti, kteří to udělali, chtěli, aby to vypadali jako nehoda, a proto tam dali to kolo. Jenže udělali chybu, a dali tam bicykl toho Němce,“ řekl Sánchez.

Chmielewski a Hagenbusch byli zkušení cestovatelé. Mexiko projížděli nezávisle na sobě a potkali se jen pár dní před smrtí. Sedmatřicetiletý Chmielewski byl na cestě už tři roky, během nichž projel 51 zemí světa. Loni projel Kanadu a USA a během letošního roku chtěl dojet až do Argentiny. Hagenbuschovi bylo 43 let a po světě jezdil už čtyři roky.

Případ vyvolal mezi místními obyvateli vlnu solidarity a volání po spravedlnosti. Lidé ze San Cristóbal de las Casas před týdnem vzali kola a vydali se na místo činu, kam jako památník přivezli bicykl natřený na bílo. BBC připomíná, že počet vražd v Mexiku stále roste. Oficiální záznamy uvádějí, že loni bylo zavražděno více než 25 000 lidí. To je novodobý rekord. Tři čtvrtiny obětí má na svědomí organizovaný zločin.