Pražské metro by mohlo vést i do Středočeského kraje a jezdit bez řidiče

Na začátek otázka, která vůbec není myšlena jako nějaká recese. Které další české město a který další kraj mohou mít v budoucnosti metro kromě Prahy?

Nápověda, Brno to není. Je to Jesenice ve Středočeském kraji a není to až taková sci-fi. Od jižního konce nyní projektované trasy D ve stanici Depo Písnice bude už do Jesenice chybět jen asi pět kilometrů vzdušnou čarou. Politici už o plánech na metro (či tramvaj) na jednáních dávno diskutují.

David Krása je generálním ředitelem firmy Metroprojekt, která pražskou podzemní dráhu projektuje, a málokdo v Česku ví o metru tolik jako on. Krása MF DNES popsal, jak se dopravní prostředek, který v současnosti jezdí po třech trasách pod Prahou a denně přepraví přes 1,5 milionu lidí, může rozvíjet v dalších desítkách let.

Například se uvažuje, že by vlaky bez řidiče jezdily i na dalších trasách kromě déčka, v první řadě asi na červené trase C. Krása uvedl i další detaily o již připravované trase D. „Déčko bude moci pokračovat i na jih do Jesenice a Vestce ať už po povrchu – což by bylo snadné a za menší peníze, nebo tunelem pod Jesenicí, kde je hustá zástavba rodinných domků,“ míní ředitel Metroprojektu.

Naopak Brno mít metro ani v příštích desetiletích nebude. I když se v souvislosti s přesunutím brněnského nádraží a budováním tunelů pod centrem mluví s nadsázkou o „brněnském metru“, pravá podzemní dráha to nebude. „Obecně se metro vyplatí u města, které má milion a víc obyvatel,“ vysvětluje Krása.

Mušle a stanice v mostu

Momentálně probíhá výběrové řízení na firmu, která začne v místě budoucí stanice Olbrachtova s geologickým průzkumem pro plánovanou trasu D. První vlaky by tam podle současného harmonogramu mohly vyjet v roce 2028. Trasa D povede ze stanice Náměstí Míru do stanice Depo Písnice a bude se stavět (a postupně otevírat) ve dvou nebo třech etapách.

Na déčku sice nebude stát tak extravagantní stanice, jako je Střížkov ve tvaru ryby, ale zajímavé architektury se tam cestující dočkají. Ve stanici Nemocnice Krč by měli vystupovat na povrchu do jakési mušle. Neobvyklým prvkem na trase bude i malý můstek s tubusem metra přes rybníček v krčském údolí mezi autostrádou Jižní spojka a nádražím.

Projektanti tam s metrem museli „prokličkovat“ mezi kolejištěm a dálnicí. Právě uvnitř tohoto mostu bude umístěno nástupiště stanice Nádraží Krč. „Museli jsme tam počítat výškovou polohu metra s přesností na decimetry, aby se tam tubus vešel,“ popisuje Krása.

Konce tras si žádají prodloužení

Jména stanic už by měla být definitivní, i když jeden nikdy neví... Na nedávno otevřeném kousku trasy A se na poslední chvíli na přání politiků měnil název stanice „Motol“ na „Nemocnice Motol“. Projektanti už dnes přemýšlejí, kam by se pražské metro mohlo vydat dál, až se postaví vyprojektovaná trasa D.

O jejím prodloužení do Jesenice už řeč byla, ale o přidání nových stanic si říká skoro každá trasa. Krajní stanice ležely v době otevření mezi poli, jenže město se tam mezitím rozrostlo a dnes už jsou (s výjimkou Letňan) v z ástavbě. „Existuje úvaha na počernické radnici, že by metro pokračovalo do Počernic z Černého Mostu, ale ještě to nikdo neprověřoval,“ říká Krása.

Zajímavosti z trasy D Stavba trasy D začne příští rok geologickým průzkumem. Největší novinkou „déčka“ budou soupravy bez strojvůdce , které budou jezdit automaticky. Později by se tento systém mohl rozšířit i na další trasy – nejvíce si o to říká trasa C.

, které budou jezdit automaticky. Později by se tento systém mohl rozšířit i na další trasy – nejvíce si o to říká trasa C. Trasa D by mohla být také první, na níž by metro mohlo jezdit do Středočeského kraje. Politici už jednají o prodloužení do Jesenice (druhou variantou je tramvaj).

Politici už jednají o prodloužení do Jesenice (druhou variantou je tramvaj). Na déčku by jako na první trase mohlo vzniknout i „rozvětven í“. Část vlaku by jezdila do Modřan a část do Písnice. Pro cestující by to znamenalo ohlídat si, aby nenastoupili do špatného vlaku.

í“. Část vlaku by jezdila do Modřan a část do Písnice. Pro cestující by to znamenalo ohlídat si, aby nenastoupili do špatného vlaku. Na nové trase bude po Vyšehradu další stanice v tělese mostu . Bude to stanice Nádraží Krč a most překlene rybníček u zámku.

. Bude to stanice Nádraží Krč a most překlene rybníček u zámku. U stanice Nemocnice Krč byly vyprojektovány dvě „mušle“ jako nadzemní části metra, ale nakonec se místo jedné bude vystupovat asi přímo do kancelářské budovy.



Prodloužení trasy C do Letňan na sever už má za sebou první studie a prozatím to vypadá, že po déčku přijde na řadu právě tento projekt. „Technická studie proveditelnosti je hotová a vyšla dobře. Je důležitým krokem k tomu, abychom mohli pokračovat v projektování konkrétní vybrané varianty. Dokážu si představit, že prodloužení metra C v době, kdy metro D stagnuje, může být dobrou investicí pro velkou část obyvatel severní Prahy,“ míní starosta čtvrti Praha–Čakovice Alexander Lochman (Pro Prahu).

Právě v Čakovicích by prodloužené céčko končilo. Už nyní při ražení déčka se počítá s prvním rozvětvením v pražském metru. Ve stanici Nové Dvory se vyrazí i zárodky tunelů do čtvrti Modřany. Vyplatí se to, neboť pak při stavbě této odbočky už nebudou nutné výluky.

Ve fázi úvah je i prodloužení trasy A ze stanice Nemocnice Motol přes kopec a údolí ke stanici Zličín. Poprvé by konečná byla zároveň přestupní stanicí a s trochou nadsázky řečeno by cestující mohl jet metrem „dokolečka“ s využitím tras A a B a přestupem ve Zličíně a na Můstku.

Starostka Jesenice Radka Vladyková (ANO) v pondělí potvrdila, že v minulých letech se zúčastnila na magistrátu už několika jednání, na kterých se mluvilo o vedení trasy metra D až k jejímu městu. „Obyvatelé Jesenice i vedení města by určitě uvítali kolejovou dopravu z Prahy. Existují dvě varianty – metro a tramvaj. Já vždycky s nadsázkou říkám, že ať je to třeba lanovka, ale ať už se to konečně rozhodne,“ řekla Vladyková. Metro by nesloužilo jen Jesenici, ale je třeba počítat s tím, že právě u Jesenice bude jednou končit dálnice D3 z jižních Čech.

Řídit bude robot

Metro D bude první, kde se počítá se zavedením automatického vlaku bez řidiče. Dalším logickým krokem je předělat na „automatické metro“ i ostatní trasy a asi by se začalo u céčka.

Krása vysvětluje, že systém metra bez strojvůdce jde domontovat i na staré trasy. Akorát by i tam přibyly bezpečnostní bariéry se skleněnými dveřmi mezi hranou nástupiště a kolejemi, se kterými se na déčku počítá už od začátku.

Ze zprovoznění automatického metra pro cestující vyplývá ještě jedna atrakce. Totiž, cestující by mohl sedět na místě toho řidiče. V takovém vlaku, který jezdí dnes třeba v Kodani, začíná první řada sedadel hned u předního skla.