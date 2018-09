Metro D vyrazí na cestu možná už za deset let. Bude jezdit bez řidiče

První vlaky by tam měly vyjet za deset až za dvanáct let. Vše nasvědčuje tomu, že nejdřív bude sloužit prvních šest stanic a pak až zbytek za dalších několik let.



Vlak na trase z náměstí Míru do stanice Depo Písnice ovšem nabral trochu zpoždění, protože se o čtvrté trase mluvilo dokonce dřív, než vznikla ta zmíněná třetí.

„Já jsem se nastěhoval na sídliště Krč v roce 1970 a naše návštěvy vždycky říkaly: To jste si dobře vybrali, za pár let tu budete mít metro,“ vypráví současný starosta Prahy 4 Petr Štěpánek. Právě jeho čtvrtí trasa převážně povede.

„Geologický průzkum začne v oblasti zastávky Olbrachtova. Už jsem v těch místech nechal přesázet stromy na novou lokalitu, aby nebyly při pracích zničeny,“ popisuje první přípravy starosta Štěpánek.

Metro bude mít obrovský význam nejen pro Pražany. S výstavbou nových stanic vzniknou i nová autobusová nádraží a tady by měli zbystřit kromě Středočechů hlavně Jihočeši, protože právě k Písnici je vyprojektované vedení pražského konce dálnice D3. Lidé z Benešovska a Táborska či Českých Budějovic tak budou jednou přijíždět autobusem právě sem. Ale to je budoucnost.

„Jako Mašinka Tomáš“

Podstatné je, že v následujícím volebním období by se mělo začít stavět a prakticky všichni lídři hlavních stran kandidujících na primátora Prahy dali jasně najevo, že déčko chtějí.

„V roce 2030 by se mohlo jezdit po prvním úseku, to by mohlo sedět. My se soustředíme na to následující volební období a v něm by se měl začít stavět ten první úsek,“ sdělil lídr Pirátů Zdeněk Hřib, tedy kandidát momentálně nejsilnější pražské strany.

První muž na kandidátce ANO Petr Stuchlík se dokonce nedávno rozněžnil: „Konečná metra se sice bude jmenovat Depo Písnice, ale bude to jiné depo, než je obvyklé. Vlaky budou přes noc spinkat v tunelech, tak jako to znáte třeba z Mašinky Tomáše,“ líčil kandidát na primátora.

A konečně kandidát ČSSD Jakub Landovský byl ještě větší optimista. „Díky dobře připravenému rozpočtu je v tuto chvíli na první fázi stavby našetřeno 1,5 miliardy korun na financování prvních stavebních prací. Když příští vedení nic nepokazí, mohlo by metro jezdit na Nové Dvory už v roce 2028,“ uvádí ještě dřívější termín Landovský.

Ve srovnání s ostatními trasami nepůjde o žádnou technologicky výjimečnou stavbu. Bude mít deset stanic, z nichž na dvě již existující na jiných trasách (Pankrác a Náměstí Míru) se napojí a stanou se přestupními. Pojmenují se po lokalitách, kudy procházejí. I spisovatel Ivan Olbracht dostane „svoji“ stanici prostě proto, že eskalátory budou vyjíždět nahoru v Olbrachtově ulici.

Zato dvě stanice budou mít hodně podobná jména – „Písnice“ a „Depo Písnice“.

Mapa chystané trasy D pražského metra

Trasa se nejspíš nepostaví najednou, ale v první etapě se otevře úsek do stanice Nové Dvory (šesté stanice z deseti). Celá trasa bude dlouhá deset kilometrů.

Pro zajímavost, zatím poslední úsek áčka mezi Dejvickou a Nemocnicí Motol vznikl za pět let mezi lety 2010 a jde o čtyři stanice. Na prvních šest stanic déčka mají stavbaři deset let.



„Zprovoznění v roce 2028 jistě možné je,“ souhlasí i ředitel firmy Metroprojekt David Krása, tedy šéf firmy, která déčko vyprojektovala (projektuje metro ostatně už od začátku).

Na čtvrté trase D bude poprvé jezdit automatické metro bez řidiče.

Společný podnik neprošel

Pražští politici a manažeři dopravního podniku strávili léto tím, že prosazovali, aby Praha vytvořila firmu s developerem Penta, oficiálně nazvanou Společný podnik.

Metro D ● Deset stanic: Náměstí Míru, Náměstí Bratří Synků, Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice, Depo Písnice. ● Trasa bude měřit 10 kilometrů (asi polovina délky současné trasy C), v první etapě se asi zprovozní 6 kilometrů do stanice Nové Dvory. ● Na trase budou jezdit vlaky bez řidiče. ● Stanice ve tvaru „mušle“ Nemocnice Krč se architektonicky vymyká. Zatímco jiné stanice jsou minimalistické, například na náměstí Bratří Synků půjde vlastně jen o vchod do podzemí. ● Trasa bude muset překonat velké terénní rozdíly, protože náměstí Bratří Synků je hluboko v Nuselském údolí a z náměstí Míru tam metro pojede z kopce, aby pak jelo zase do kopce na Pankrác. ● Náklady na výstavbu se odhadují na 40 až 50 miliard korun. Déčko tak nejspíš bude o několik miliard dražší než tunel Blanka.

Fígl je v tom, že firma snadněji vykoupí potřebné pozemky, protože může nabídnout majitelům vyšší cenu a měla by lepší vyjednávací pozici než město svázané více předpisy. Radní však Společný podnik v srpnu odmítli a náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) pak uložil dopravnímu podniku vymyslet náhradní řešení.

Náměstek Dolínek odpověděl MF DNES, že se zatím nenašlo, ale zdůraznil, že je důležité, že „dozorčí rada dopravního podniku schválila rozšíření první etapy na Nové Dvory“. Jinými slovy, Praha se soustředí na tu první část trasy, která je jistější.

Ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy Martin Gillar ve čtvrtek na tiskové konferenci potvrdil, že trasa D už má územní rozhodnutí a geologický průzkum může začít. Na první polovině do Nových Dvorů už vlastně chybí dohoda jen s jednou rodinou, která má pozemky v Krči, a pak se může začít stavět.

Přesto zatím platí termín, že za deset let by už mohla zaznít prvně věta: „Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají, příští stanice Olbrachtova.“