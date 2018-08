Češi mají v Evropě druhou největší síť meteoradarů. Rozšíří se i na Balkán

Lezu po žebříku na střechu výrobní haly v průmyslové zóně v Nýřanech u Plzně. Rovná střecha nad úrovní běžných terénních překážek a rozhled do širokého okolí tady tvoří ideální podmínky pro monitoring přicházejících bouřek. Meteopress sem proto umístil jeden z celkem sedmi radarů v Česku. Plzeňské zařízení pokryje západní část republiky, přes kterou přechází velká část frontálních systémů a bouřek.

„Za přibližně rok práce jsme nainstalovali sedm radarů v Česku, tři radary na Slovensku a jeden v Rakousku. Dalších devět funkčních a jeden testovací je v Maďarsku. Máme jich celkem 21, čímž jsme se stali druhým největším provozovatelem radarové sítě v Evropě. Před námi už je jenom Meteo France s 28 radary a za námi německý meteorologický ústav Deutscher Wetterdienst s 20 radary,“ říká jednatel společnosti Michal Najman na střeše haly, kterou rozpaluje přímé slunce.

Je jasný den a v dosahu radaru - v okruhu 250 kilometrů - se nevyskytuje jediná srážka. Najman přesto alespoň na ukázku zapíná parabolu uvnitř ochranného krytu. Firma za jasných dní nechává své radary uspané v pohotovostním režimu a zapíná je až v případě blížící se bouřky. Šetří tak náklady a zároveň je v případě potřeby schopná rychle přenášet informace o srážkách.

„Radar vysílá paprsek - signál - který se odrazí od překážky. Může to být třeba letadlo či strom, ale v našem případě to máme nastavené tak, aby překážka byla kapka deště. Podle doby čekání na odražený signál poznáme, jak je veliká a jak je daleko,“ popsal Najman.

Údaje se na internet dostávají během necelých dvou minut. Samotný pohyb bouřek je pak možné sledovat minutu po minutě. Během pár měsíců se to má navíc zrychlit na 15 sekund.

VIDEO: Tak pracuje nový radar Meteopressu. Podívejte se

„Výhoda radaru je, že jsme si ho mohli dovolit postavit z vlastních peněz. Je to relativně lehká konstrukce, kterou můžeme dát téměř na jakoukoliv střechu. I tady je to jenom položené a zatížené betonovými dlaždicemi proti větru. Bohatě to stačí, ale je to trochu předimenzované, aby to velké nápory větru vydrželo,“ vysvětluje Najman.

Radary pro každého

Meteopress konstruuje vlastní radary, které vyjdou v porovnání s konkurencí levně. Malý radar, který nyní pozorujeme na střeše haly v Nýřanech, se podle Najmana podařilo předělat z verze určené pro lodní dopravu. Jeden přitom vyjde na zhruba 50 000 eur (1 300 000 korun), což je v porovnání s výkonnými radary národních meteorologických služeb v Evropě pakatel (ČHMÚ v roce 2015 instaloval dva modernizované radary za 65 milionů korun, pozn. red.). Je však třeba přičíst náklady na vývoj, který trval celých osm let a stál zhruba jeden milion eur (25 900 000 korun).



„Hrajeme si s nastavováním příjmu signálu a s tím souvisí strašně moc následného zpracovávání a porovnávání se stávajícími radary a nějakým empirickým sledováním. Dnes zkoušíme nového dodavatele, jehož produkty mají lepší charakteristiky a jsou cenově přístupnější. Chceme vyvinout radar za 2 000 eur (51 000 korun). Srovnatelné radary přitom stojí 200 000 eur (pět milionů korun). My se snažíme o něco, co bude stokrát levnější, aby to mohlo být všude a aby si to mohl koupit každý - například lovci bouří, kteří pojedou lovit a zároveň potřebují sledovat, jak se to vyvíjí,“ vysvětluje Najman.

VIDEO: V Nýřanech ukázali nový radar Meteopressu

Lamy pozorující počasí

I s tímto přístupem souvisí obrázek lamy v brýlích, kterým si firma nechává potisknout každý nový radar. „Lama je v programátorském žargonu někdo, kdo dělá chyby, ale snaží se něco dělat. A to jsme přesně my. Také se o něco snažíme a ne vždy nám to vyjde. Dělat chyby je ale v pohodě, protože se tím něco učíme,“ říká hrdě Najman s další obrýlenou lamou na svém tričku.

Během několika měsíců by se další radar měl objevit u Ostravy a uvažuje se také o jednom u Hradce Králové. Další dva plánuje firma umístit v Rakousku, v Srbsku a nejméně pět by jich mělo přibýt v Chorvatsku. Čeká se na vyřízení povolení od místních úřadů.

„Dva radary v Srbsku by se mohly navázat na Split, takže bychom mohli pokrýt celý Balkán, Bosnu a Hercegovinu,“ věří Najman a k dalším plánům dodává: „Je mnoho oblastí na světě, v podstatě většina, které nejsou radary pokryty vůbec. To chceme a můžeme změnit.“