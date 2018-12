VIDEO: Zářící meteor oslnil Mexiko, je hitem sociálních sítí po celém světě

Meteor byl průvodním jevem právě probíhajícího meteorického roje Geminidy. Byl spatřen 8. prosince na obloze nad Mexico City a Acapulkem. Geminidy můžeme spatřit každý rok, letos očekáváme největší výskyt těchto meteorů mezi 13. a 14. prosincem. Tělesa, která roj tvoří, pocházejí z planetky 3200 Phaeton. Za jméno vděčí souhvězdí Blíženců (latinsky Gemini - pozn. redakce), odkud pochází.



Geminidy jsou považovány za jedny z nejkrásnějších meteorických rojů. Zajímavé jsou především díky své vysoké aktivitě. Nejvyšší očekávaná zenitová frekvence je okolo 120 meteorů za hodinu. Té by měl roj dosáhnout právě v noci ze čtvrtka na pátek. Geminidy na Zemi nedopadají, míjí ji o cca 10 milionů kilometrů.

Mexický meteor byl neobvyklý svou barvou. Meteory Geminidů bývají žluté, tentokrát byl zelený. Prezident astronomické asociace z Acapulka Rodolfo Cobos Arriaga sdělil místním novinám, že meteor mohl dosáhnout rychlosti přes 20 000 kilometrů za hodinu.

Těleso mělo průměr okolo 500 metrů, což je dost na to, aby diváky potěšilo světelným představením.Video mexické události se rozšířilo na sociálních médiích. Nejpopulárnější zachycení pochází od Jorge Diaze Henryho z Nového Mexika. Na Facebooku už ho vidělo více než 20 000 lidí.

Jak vypadá meteorický roj v USA se můžete podívat níže. Fotku sdílel portál Travel Alberta na Twitteru:

The Geminid meteor shower has already kicked off, and you can experience it at its peak on December 13. We suggest packing some hot cocoa, bundling up and heading to one of our #ABparks to experience it at its best!

.

Photo by Travel Alberta pic.twitter.com/hjcZN64GgC