Evropané musejí převzít odpovědnost za svou bezpečnost, řekl Trump

Dodal, že státy NATO musejí odvádět na armádu dvě procenta HDP, jak se aliance dohodla. Tento závazek neplní většina zemí včetně Německa nebo Česka. Merkelová prohlásila, že Německo se k tomuto cíli postupně přibližuje a že příští rok chce země investovat do obrany 1,3 procenta HDP, což je více než v uplynulých letech.

Spojené státy opakovaně upozorňují na to, že dostatek financí na obranu odvádí jen několik zemí. Česká republika v současné době na armádu vydává kolem jednoho procenta HDP, dvou procent chce dosáhnout do roku 2024.

Sankce vůči Rusku

Angela Merkelová na tiskové konferenci prohlásila, že spolupráce se Spojenými státy vůči Rusku je ve znamení širokého všeobecného souhlasu. Dodala, že o vyhrocené vztahy s Moskvou nestojí, je ale nutné věci nazývat pravými jmény.

„Nikdo nemá zájem na tom, abychom měli špatné vztahy s Ruskem, ale tam, kde se objevují konflikty - a dějí se takové věci například na Ukrajině - je třeba je nazývat pravými jmény,“ řekla Merkelová. Dodala, že s Trumpem probírala politiku Ruska a ruskou roli v Sýrii, na Ukrajině a také možné následky amerických sankcí proti Rusku na Německo a jeho firmy.

Merkelová Trumpovi sdělila, že německé firmy se kvůli svým obchodním aktivitám v Rusku obávají, že na ně odvetná opatření rovněž dolehnou.

Irán atomovou bomu mít nebude, řekl Trump

Spojené státy nepřipustí, aby Írán vyvinul jadernou bombu.Trump mezinárodní jadernou dohodu s Íránem dlouhodobě kritizuje, Merkelová v této souvislosti připustila, že ujednání s Teheránem není dostatečné. Zároveň zdůraznila, že dohoda s Íránem je pro Evropu důležitá, protože tato země je součástí regionu, který s Evropou sousedí.

Jeden z novinářů položil Trumpovi dotaz, zda je připraven použít vojenskou sílu, aby Teheránu zabránil získat jadernou bombu.

„Nebudu mluvit o tom, zda bych použil armádu, nebo ne, není to vhodné,“ odpověděl Trump. „Mohu vám ale říci toto, jaderné zbraně vyrábět nebudou. To je vše, co vám řeknu,“ dodal.

Trump chce změnit dohodu s Íránem, která má časově omezenou platnost a která podle amerického prezidenta Teheránu nezabrání obstarat si nakonec jaderné zbraně. Írán ale jakoukoli úpravu v dohodě vylučuje, odmítá také její rozšíření.

Trump možná v květnu navštíví Izrael

Trump naznačil, že by se mohl v květnu zúčastnit slavnostního otevření amerického velvyslanectví v Jeruzalémě. Ponechal však tuto možnost otevřenou. „Velvyslanectví v Jeruzalémě slibovali četní prezidenti. Všichni to slibovali ve volební kampani a nikdy neměli odvahu to splnit. Já to udělal. A je možné, že se tam vydám,“ řekl ve Washingtonu po jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou.

Osobní účast na ceremonii nevyloučil Trump již při březnovém jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Otevření úřadu se uskuteční v květnu, kdy bude Izrael slavit 70. výročí svého vzniku.

Trump v prosinci uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele a slíbil, že USA přesunou velvyslanectví, které je dosud v Tel Avivu jako v případě většiny států, do Jeruzaléma co nejdříve. Velvyslanectví bude v budově současného amerického konzulátu v Jeruzalémě. Jde o provizorní řešení, USA teprve prostor pro definitivní sídlo hledají.