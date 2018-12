Merkelová ze summitu musela odletět později, její piloti měli přestávku

Volný čas Merkelová podle agentury DPA využila k procházce městem.

Využila ho například k tomu, aby dohnala promeškanou páteční schůzku s argentinským prezidentem Mauriciem Macrim. Poté se prošla rezidenční čtvrtí Recoleta a navštívila jeden z kostelů, což neušlo pozornosti místních obyvatel.

Ti ihned na Twitteru informovali, že právě ve městě potkali kancléřku. Procházku zakončila ve steakové restauraci, kam ji doprovodil mimo jiné vicekancléř Olaf Scholz. Do Buenos Aires původně cestoval i její manžel Joachim Sauer, ten ale letenku na komerční linku z kapacitních důvodů nezískal.

Kancléřčin letoun se po čtvrtečním odletu do Argentiny musel krátce po startu vrátit do Německa kvůli nefunkčnímu komunikačnímu systému. Chybu podle zjištění odborníků způsobil vadný transformátor.

Protože německá vládní letka neměla k dispozici náhradní posádku pro zaoceánské lety, která by jiným strojem dopravila Merkelovou do Buenos Aires, odletěla kancléřka do Madridu, odkud pokračovala linkovým spojem. Do dějiště summitu tak dorazila se zhruba 12hodinovým zpožděním.

Mezitím Berlín vyslal do Buenos Aires náhradní stroj, který v neděli odpoledne kancléřku dopravil do vlasti. Protože ale posádka tohoto letounu musela v Buenos Aires dodržet povinnou přestávku, nemohla Merkelová bezprostředně po konci summitu nastoupit na zpáteční let.

Merkelová se musela vrátit z cesty na summit G20: