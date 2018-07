Dohoda o migrantech není, upřesnila Merkelová. Jednat by o ní ale chtěla

„Vůbec nic jsme nedojednali, jde o rozhovory, které by se mohly konat,“ řekla Merkelová, která o příslibu 14 zemí dohodnout se na urychleném navrácení migrantů registrovaných v jiné zemi EU psala v dopise svým politickým partnerům.

Mezi státy, jež zmiňovala, byly i Česko, Maďarsko a Polsko, které její migrační politiku dlouhodobě kritizují. Všechny tři země popřely, že s nimi Německo o této záležitosti jednalo a případnou dohodu odmítly.

Polsko, Česko a Maďarsko už v sobotu popřely informace z dopisu, který kancléřka zaslala politickým partnerům, že od nich získala příslib dohody o navracení migrantů. „Nejsou tu žádné nové dohody ohledně přijímání žadatelů o azyl ze zemí EU,“ řekl v sobotu večer mluvčí polského ministerstva zahraničí Artur Lompart agentuře Reuters. Maďarský premiér Viktor Orbán to, že je jeho země připravena takovouto dohodu podepsat, označil za „obvyklé politické blafování“.

Český premiér Andrej Babiš v reakci na obsah kancléřčina dopisu zaslaného jejím koaličním partnerům prohlásil, že se žádné jednání s Německem v této věci nekonalo a že česká vláda by se k takové dohodě nepřipojila. V neděli se k zemím přidalo i Slovensko.

Nicméně podle mluvčího německé vlády česká strana vyjádřila ochotu jednat o dohodě ohledně zlepšené spolupráce při vracení migrantů z Německa do státu EU, v němž byly zaregistrovány.

„Je to vážné, to ví každý,“ zhodnotila kancléřka spor o migraci s CSU, sesterskou stranou její Křesťanskodemokratické unie (CDU), jejichž dekády trvající svazek je nyní v ohrožení. Řekla ale, že chce s CSU dál spolupracovat. CSU čekají na podzim zemské volby a s vidinou, že voliči v Bavorsku přejdou ke krajně pravicové Alternativě pro Německo, volá strana po tvrdším přístupu k problematice migrace.

„Sdílím názor CSU, že je třeba omezit počet imigrantů, které do Evropy přivádějí pašeráci a také sdílím názor, že žadatelé o azyl si jednoduše nemohou vybírat, do jaké země chtějí jít,“ uvedla kancléřka. S CSU ji prý rozděluje jen to, jakým způsobem migraci omezit.

Seehofer kritizuje postup Merkelové

Německý ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) podle DPA hodnotí velmi kriticky výsledky evropských jednání kancléřky Angely Merkelové (CDU) o migraci. Seehofer nepovažuje dohodnutá opatření za stejně účinná jako hraniční kontroly a vracení migrantů přímo na hranicích.



Ministr odmítá kancléřčin návrh, aby žadatelé o azyl zaregistrovaní v jiných členských zemích EU byli v Německu umísťováni do speciálních center, ve kterých by prošli zrychleným řízením a ze kterých by se nesměli vzdalovat.

Spory o přístup k migraci ohrožují tradiční koaliční svazek CDU s CSU i pozici kancléřky Merkelové. O migrační politice dnes bude jednat rovněž nejvyšší vedení kancléřčiny CDU.