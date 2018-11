Většina Němců chce Merkelovou dále za kancléřku. Jiný průzkum tvrdil opak

Většina Němců je přesvědčena o tom, že by Angela Merkelová měla zůstat kancléřkou až do konce současného funkčního období, přestože se rozhodla skončit v čele křesťanských demokratů (CDU). Ukázal to čtvrteční průzkum veřejného mínění pro televizi ARD. Merkelová sama by ráda kancléřkou zůstala až do řádných voleb, vzhledem ke změnám v CDU se jí toto přání ale nemusí splnit.