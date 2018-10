Kdo na její místo? Němci spekulují, komu Merkelová předá žezlo

Nebojte se, děti, Mutti s vámi bude dál. Kancléřka Angela Merkelová oznámila, že na nadcházejícím prosincovém sjezdu strany bude znovu kandidovat na post předsedkyně CDU a že v čele strany hodlá dokončit celé čtyřleté volební období.



To by ještě donedávna nebylo žádné překvapivé oznámení. Kandidatura Merkelové i její znovuzvolení se braly jako fakt.

Jenže pak přišly násilnosti ve východoněmeckém Chemnitzu vyvolané vraždou Němce, z níž jsou podezřelí žadatelé o azyl z blízkovýchodních zemí, rozsáhlé protesty a demonstrace a následné koaliční tance kolem odvolání a povýšení ředitele kontrarozvědky Hanse-Georga Maassena.

Když navíc minulý týden poslanci CDU proti doporučení Merkelové odhlasovali do vedení parlamentní poslanecké frakce nikoli jejího dlouholetého spojence Volkera Kaudera, kterého Merkelová podporovala, ale relativního outsidera Ralpha Brinkhause, začaly se objevovat hlasy, zda už to snad není poslední kapka, po níž by Merkelová měla zvážit důstojný odchod do politického důchodu – dokud ještě důstojný může být.

Vlivní členové strany jako hesenský premiér Volker Bouffier stejně jako Ralph Brinkhaus nicméně Merkelovou v čele strany podporují a nepochybují o tom, že ji delegáti na stranickém sjezdu znovu zvolí, a to „jasnou“ většinou.

Přesto se už znovu mluví o tom, kdo Merkelovou může ve vedení dosud nejsilnější politické strany výhledově nahradit.

Schäuble: Za zásluhy

Původně konzervativní CDU v posledních letech začala nabírat kurz směrem do levé části politického spektra – slábnoucí socialisté, kteří se s CDU přetahují o voliče, by mohli vyprávět. Stejně tak jako pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD), která nově uvolněný prostor bez okolků zabrala.

CDU se vyčítá názorová rozpolcenost a neurčitost a jedním z těch, kdo by mohl ve vedení strany její skomírající konzervativní profil pozvednout, je předseda Spolkového sněmu a někdejší ministr financí Wolfgang Schäuble. Jeho velkou nevýhodou je vyšší věk – před dvěma týdny mu bylo 76 let.

Spahn: Mladý a neklidný

To Jens Spahn, 38letý ministr zdravotnictví, míří vysoko. V CDU patří mezi nejvýraznější kritiky imigrační politiky Merkelové a ve straně se mu předpovídá velká budoucnost.

Dokáže oslovit zejména mírně konzervativně zaměřené městské voliče včetně těch mladých.

Vzhledem k tomu, že se nijak netají svou katolickou vírou ani homosexuální orientací, může mít záběr poměrně široký. Má opačnou nevýhodu než Schäuble – příliš nízký věk. Jeho čas teď možná ještě nenastane, ale nakročeno má prozatím dobře.

AKK: Merkelová II.

Spahnovi může nejvíce konkurovat Annegret Krampová-Karrenbauerová, označovaná běžně jen iniciálami AKK.

Merkelová letos v únoru tuto někdejší a do té doby nepříliš známou premiérku Sárska jmenovala do funkce generální tajemnice strany a v závodu o místo v čele strany jí tak dala nejlepší možnou startovní pozici.

Jako další potenciální kandidáti na vedení CDU se čas od času objevují jména ministryně zemědělství Julie Klöcknerové, ministra hospodářství Petera Altmaiera a Armina Lascheta, premiéra Severního Porýní-Vestfálska.