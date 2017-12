Australské úřady obvinily útočníka z Melbourne z 18 pokusů o vraždu

Podle policie obžalovaný najel s vozem SUV do davu úmyslně. Hospitalizováno muselo být 18 lidí. Většina je stále v nemocničním ošetření a tři zranění zůstávají v kritickém stavu. Devět ze zraněných pochází z ciziny, jsou mezi nimi občané Jižní Koreje, Irska, Číny, Indie, Itálie a Venezuely.

Přestože zatím nebyly zjištěny žádné spojitosti útočníka s terorismem, policie zvýšila bezpečnostní opatření.

V lednu najel v centru Melbourne do davu řidič, kterého pronásledovala policie poté, co napadl svého bratra. Čtyři lidi zabil na místě, další dva lidé podlehli později svým zraněním. Podle policie ani tehdy nešlo o teroristický útok, přesto však byla po této události v australských městech zpřísněna bezpečnostní opatření na pěších zónách (více v článku V Melbourne vjel řidič do davu).