Australští vědci vyvinuli krevní test odhalující melanom, může zachránit život

Podle vědců by krevní testy měly poskytnout přesnější výsledky, než lidské oko, a zachránit tak mnoho životů, napsala britská BBC.



Nové testy byly vyvinuty na australské Univerzitě Edith Cowanové. Melanom jsou schopny odhalit díky rozpoznání zvýšených autoprotilátek, které tělo produkuje v začátcích růstu rakovinotvorných buněk. Ve studii, které se účastnilo 200 lidí, z nichž měla polovina rakovinu, byl test úspěšný v 81,5 procentech případů.

Studie bude po dobu následujících tří let podrobena klinickým zkouškám, aby se její úspěšnost zvýšila na 90 procent. Vědci doufají, že ke schválení nové metody by mohlo dojít maximálně do pěti let.

„Problém vidím v tom, že přesnost testů je jen 81,5 %, což je oproti mnohem levnější a jednodušší dermatoskopii hodně málo. Znamená to, že ze 200 lidí u 37 melanom nepoznali. U dermatoskopie při vyškoleném dermatologovi se pohybujeme s úspěšností kolem 95 procent, to znamená, že u 200 lidí nepoznáme 10 melanomů, ale ty vypadají v dermatoskopu podezřele, takže je raději operujeme. A tím je záchyt stoprocentní,“ komentuje objev profesor Petr Arenberger, přednosta dermatologické kliniky vinohradské nemocnice.



„U laboratorní metody těch 37 lidí nikdo nevyšetřuje a je uklidněn, že melanom nemají. Nechá je tak vyrůst do pokročilého stádia, kdy už nemůžeme většinou úplné vyléčení nabídnout,“ popisuje nevýhodu krevních testů Arenberger.



Navzdory tomu, že jsou odborníci k odhalení melanomu dobře vyškoleni, podle vedoucího australského výzkumného týmu profesora Mela Zimana, by krevní test mohl výrazně urychlit diagnózu. „I v rutinní praxi je často velmi komplikované odlišit melanom v rané fázi od obyčejného znaménka,“ uvedl pro BBC.

Test bude třeba kombinovat s osvědčenými metodami

„Tento krevní test půjde využít v případech, kdy pacient přijde zjistit, jestli se mu nevytvořila léze melanomu. Lékař tak může využít test předtím, než přistoupí k biopsii,“ vysvětluje Ziman. Studie v začátcích zkoumala 1627 funkčních proteinů. Po analýze vědci identifikovali deset autoprotilátek, které nejlépe naznačovaly přítomnost melanomu.

Podle Zimana je právě včasné odhalení nádoru zásadní. „Pokud můžeme odstranit melanom dokud je jeho tloušťka menší než 1 milimetr, máte 98-99 procentní šanci na přežití,“ říká. Jakmile se ale melanom rozšíří dál, míra přežití podle něj dramaticky klesá.

Podle Arenbergera jsou ale krevní testy vhodnější v případě diagnostiky melanomu v pokročilejších stádiích. „Malý melanom pod tloušťku 1 mm, který nejraději vidíme kvůli největší šanci na vyléčení, je většinou tak tenký, že se jeho přítomnost v krvi neprojeví,“ dodává.



Maligní melanom je nejzávažnější formou rakoviny kůže, která je nejčastěji způsobena vystavením UV zářením. Často začíná změnami pigmentových skvrn nebo růstem nových znamének. Podle Světové zdravotnické organizace je nejčastějším typem rakoviny kůže, který má za následek úmrtí pacientů a je také nejčastějším nádorovým onemocněním mezi mladými lidmi. V Austrálii, kde je výskyt nejvyšší, ročně kvůli melanomu zemře více než 1500 lidí.