Musíme vládnout srdcem. Trumpová zkritizovala odebírání dětí migrantům

„Musíme být zemí, která se řídí zákony, ale zároveň vládne i srdcem,“ uvedla první dáma podle britského deníku The Guardian.



Trumpová, jejíž manžel je nekompromisním zastáncem přísného postihu nelegální migrace, později vydala prostřednictvím své mluvčí smířlivé prohlášení. „Doufá, že obě strany barikády se nakonec dají dohromady a dospějí k úspěšné přistěhovalecké reformě,“ uvedla mluvčí.



Manželka bývalého republikánského prezidenta George Bushe mladšího Laura situaci považuje za krutou a nemorální. V článku pro list The Washington Post v neděli přirovnala situaci dětí k zadržování etnických Japonců v USA za druhé světové války. „Oceňuji snahu vlády posílit bezpečnost hranic, ale politika nulové tolerance je krutá,“ napsala Bushová.



Americký prezident s platností od května rozhodl o zpřísnění postihu nelegální migrace. Pokus o přechod hranic USA bez povolení je od té doby trestným činem a zadržení lidé jdou do vazby. A protože americké zákony zakazují posílat do věznic děti s jejich provinilými rodiči, potomci migrantů putují do provizorních ubytoven.



Změnu pravidel odmítli demokraté, ochránci lidských práv i liberální média. Obviňují prezidenta, že si touto krutou praxí vynucuje souhlas kongresmanů s reformou migrační politiky, která dlouhé měsíce vázne v parlamentu. Trump žádá zpřísnění přistěhovaleckých pravidel, stavbu hraniční zdi a řešení osudu mladých migrantů, kteří se v USA ocitli jako děti.

Agentura AP v pondělí přinesla reportáž z texaského města McAllen, kde je v budově bývalého velkoskladu nyní několik set dětí. Po dvaceti jsou umisťovány do boxů ohrazených drátěným pletivem.

Osvětlení se ani v noci nevypíná, z vymezených prostor mají děti přístup jen ke společným mobilním toaletám. V samostatném křídle haly přebývají zatčení dospělí.

Celkem úřady podle ministerstva vnitřní bezpečnosti v důsledku „nulové tolerance“ vůči ilegální migraci oddělily od rodin kolem dvou tisíc dětí. Záběry plačících dětí se pravidelně objevují ve zprávách amerických televizí a na sociálních sítích. Vláda svůj postup hájí a média a opozici obviňuje z neodpovědnosti a pokrytectví.

„Usilujete-li o azyl pro svou rodinu, není důvod porušovat zákon a pronikat přes hranice ilegálně,“ napsala na Twitteru ministryně vnitřní bezpečnosti Kirstjen Nielsenová.