V Mekce se tlačí dva miliony muslimů, na pouti je doprovodí mobilní aplikace

Pouť do Mekky, neboli hadždž, je vedle vyznání víry, modlitby, půstu a almužny, pátým pilířem islámu. Nejméně jednou za život ji má vykonat každý věřící muslim, má-li na to prostředky a umožní-li mu to zdraví.

Saúdská Arábie nepřestává rozšiřovat a modernizovat prostory, v nichž se konají obřady a v nichž poutníci pět dní pobývají. O bezpečnost se budou starat tisíce policistů a vojáků. V několika směnách bude služby zajišťovat také na 190 000 dobrovolníků.

„Zabráníme veškerým akcím, které nejsou součástí rituálu hadždž a veškerým činům, které mohou mít dopad na bezpečnost poutníků nebo jejich schopnost účastnit se rituálů,“ řekl agentuře Reuters tiskový mluvčí saúdského Ministerstva vnitra Mansour Turki.

Bezpečnostní opatření zahrnují i elektronické identifikační náramky připojené k GPS. Ty Saúdská vláda zavedla po pouti v roce 2015, kdy v tlačenici zemřely stovky lidí.

Letos Saúdská Arábie rozšířila také služby pro poutníky, a to v podobě několika mobilních aplikací. Některé umožní poutníkům lépe se orientovat při provádění obřadů, další je nastavena na rychlé přivolání zdravotnické pomoci a jedna, která se nabízí v osmi jazycích, poskytuje také dopravní informace.

Saúdskoarabské ministerstvo zahraničí oznámilo, že letos vydalo 1,7 milionu víz cizincům, kteří chtějí přijet do Mekky. Více než polovina z účastníků pochází z chudých zemí a osmnáct procent ze zemí, kde se válčí. Největší skupina přijela z Indonésie, početné budou také skupiny poutníků z Pákistánu, Indie, Bangladéše, Turecka a Íránu.



Poutníci se v době pouti neholí, nečešou a nevoní

Návštěvníci pouť absolvují v bílých oděvech, které stírají společenské a majetkové rozdíly a v době pouti se neholí, nestříhají, nečešou ani nepoužívají voňavky. První poutní den sedmkrát obejdou svatyni Kabu v areálu Velké mešity v Mekce, jejímž směrem se muslimové kdekoli na světě obracejí při svých modlitbách. Poté následuje rituální pochod k pahorkům Safá a Marva.

Druhý den na ně čeká vrcholný obřad na pahorku Arafát, kde podle tradice Mohamed pronesl své poslední kázání. Muslimové se zde modlí a pobývají až do západu slunce. Pak odejdou ke svatyni Muzdalifa a po večerních modlitbách zde přenocují.

Následujícího dne odejdou do údolí Miná, kde se koná rituál kamenování Satana - tedy házení kaménků na několikaposchoďovou strukturu s betonovými pilíři. Toto místo je považováno za bezpečnostně nejproblematičtější, protože se v něm shromáždí vždy velký počet lidí ve stejnou dobu. Roku 2006 tam při tlačenici zahynulo přes 360 lidí.

Po obřadu kamenování začíná třídenní svátek oběti, při němž se porážejí a darují obětní zvířata. Poutníci pak odcházejí zpět do Miná, na konci poutě znovu obejdou Kabu a odloží poutní šat.

Saúdská Arábie vyzývá k tomu, aby se pouť nepolitizovala, a vydala povolení k účasti všem muslimům, a to i ze zemí, s nimiž má Rijád problematické vztahy. To se týká například Íránu, Kataru nebo Kanady.