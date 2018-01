PŘEHLEDNĚ: Politici, herci i kuchař. Na koho už ukázala kampaň MeToo?

Část 1/22

1 Harvey Weinstein

U něj to vše začalo. Deník The New York Times 5. října zveřejnil článek, podle kterého producent filmů jako Pulp Fiction, Zamilovaný Shakespeare nebo Nespoutaný Django řadu let sexuálně obtěžoval ženy a s pomocí právníků své chování úspěšně tajil. Ze sexuálních útoků ho obvinily herečky Ashley Juddová, Gwyneth Paltrowová, Angelina Jolie nebo naposledy Salma Hayeková (její zpověď čtěte zde).

Weinstein byl vyhozen z vedení své produkční firmy, opustila ho manželka a byl vyloučen z Akademie filmového umění a věd, která uděluje Oscary. Pětašedesátiletého filmového magnáta do dneška obvinilo ze sexuálních útoků, obtěžování a nevhodného chování více než sedm desítek žen a vyšetřují ho úřady v Londýně, New Yorku a Los Angeles.

V reakci na jeho kauzu vznikla celosvětová kampaň proti sexuálnímu obtěžování MeToo, díky níž padlo podezření ze sexuálního zneužívání či obtěžování na řadu vlivných mužů, včetně politiků nebo herců.

Časopis Time počátkem prosince prohlásil za osobnosti roku všechny, kteří „prolomili mlčení“ a připojili se ke kampani proti sexuálnímu obtěžování #MeToo (čtěte: Osobnostmi roku jsou hrdinové kampaně MeToo, rozhodl časopis Time).