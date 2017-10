Medvěda ušatého táhl k zemi tříkilový jazyk, lékaři ho celý odstranili

„Pracuji s medvědy přes deset let a nikdy jsem nic takového neviděla,“ prohlásila Heather Baconová z univerzity ve skotském Edinburghu, kde medvěda operovali. „Je to velmi udivující,“ dodala podle webu The Guardian.

Asijský černý medvěd, známý také jako medvěd ušatý, byl zachráněn mnichy poté, co ho barmští obchodníci vzali od jeho matky. Chtěli ho poslat do Číny, kde je velká poptávka po medvědí žluči, která je v tradiční čínské medicíně považována za léčivou.

Mniši kvůli medvědovu obřímu jazyku kontaktovali místního veterináře, který kdysi studoval v britském Sheffieldu. Ten zkontaktoval Baconovou, která následně přicestovala do Barmy.

Protože medvědovi nejsou ani dva roky, veterináři se domnívali, že by se mohlo jednat o vrozenou vadu nebo o takzvanou elefantiázu (infekční nemoc projevující se ztluštěním kůže a podkoží, pozn. red.), která ale dosud nikdy nebyla zaznamenána u medvědů či jiných zvířat (o případu ženy trpící elefantiázou čtěte zde).

Veterináři se loni pokusili odstranit část jazyka, aby medvědovi umožnili polykání. Po čase se však jazyk ještě zvětšil, a tak se rozhodli pro radikálnější operaci. Při čtyřhodinovém zákroku nakonec celý jazyk odstranili. „Mnohokrát jsme diskutovali a debatovali, protože je to operace, kterou nemůžete vrátit, ale cítili jsme, že pro kvalitu jeho života je to ta nejlepší cesta,“ uvedla Baconová.

„Nést tříkilový jazyk není normální, je to značná váha zatěžující jeho čelist a hlavu,“ řekla. Od jisté doby navíc medvěd začal tahat jazyk po podlaze, což bylo podle ní nepřijatelné i z hygienického hlediska. „Ani nemohl zavřít tlamu. Teď už by toho měl být schopný a stejně tak přijímat potravu,“ vysvětluje veterinářka.

„Pravděpodobně si na to teď bude nějakou dobu zvykat, protože doteď takovou zkušenost neměl,“ dodala.