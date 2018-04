Biologové omylem zabili vzácného medvěda, navíc si ho spletli s jiným

Medvěd apeninský patří k nejohroženějším druhům z čeledi medvědovitých. V divočině žije posledních padesát jedinců, pohybují se v národním parku Abruzzo, Lazio a Molise v centrální Itálii.

Jednoho z kriticky ohrožených příbuzných medvěda hnědého chytili do pasti s návnadou tento týden biologové. Chtěli ho uspat, aby mu mohli nasadit obojek s čipem, který by monitoroval jeho kroky. Medvěd však začal mít v reakci na podanou látku respirační potíže a zemřel. Je pravděpodobné, že se tak stalo důsledkem příliš vysoké dávky sedativ, píše The Telegraph.

Podle italských médií si ho spletli s jiným medvědem, který se jmenoval Mario a způsoboval škody včelařům a farmářům v sousedních vesnicích, když útočil na úly a kurníky.

Vrchní správce parku, Antonio Carrara, řekl, že jeho zaměstnanci byli událostí šokovaní. „Ztráta medvěda je pro nás vážná věc a chceme zjistit, co se vlastně stalo,“ uvedl a dodal, že pravidla a protokoly uspávání prý redukují riziko pro zvířata na minimum, ale nemohou ho zcela vyloučit.

Revizi protokolů teď požaduje i Světový fond na ochranu přírody (WWF). „Očekáváme posmrtnou analýzu a zprávu, která objasní, co se stalo,“ uvedl mluvčí WWF Italia. „Jde o druh, který je téměř na pokraji vyhynutí.“

V Itálii je to už druhý případ během čtyř let. Na následky uspání zemřela v severoitalském regionu Trento v roce 2014 medvědice jménem Daniza.