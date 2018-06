ANO by v červnu opět vyhrálo volby, lidovci by se do sněmovny nedostali

Do Sněmovny by se dostala ještě ČSSD, hnutí SPD a komunisté. „Nelze s jistotou určit, která z těchto stran by se do Sněmovny dostala,“ uvedli autoři volebního modelu. Ten vznikal v době jednání ČSSD a ANO o nové vládě, konkrétně mezi 25. květnem a 26. červnem.

„Kauza s (ne)jmenováním Miroslava Pocheho či kontroverze o střetu zájmů a kvalifikaci Taťány Malé však byly medializovány až v druhé polovině sběru. Nemusely se tak do podpory stran plně projevit,“ uvedl za Median Daniel Prokop.



Hnutí ANO si ve srovnání s dubnovým průzkumem polepšila o jeden procentní bod, podpora ODS naopak oslabila ze 14 na 12,5 procenta. Piráti s 11,5 procenty nepohoršili ani nepolepšili, sociální demokraty by nyní volilo 9 procent občanů a komunisty rovných 8 procent.

„Oproti volebnímu výsledku nejvíce oslabila SPD – Tomio Okamura, která by v hypotetických volbách získala 8,5 procenta,“ pokračuje Prokop. Další strany si proti dubnu udržely zhruba stejnou přízeň voličů. Zatímco TOP 09 by se nyní s šestiprocentní podporou dostala do parlamentu, lidovcům by dalo hlas jen 4,5 procenta voličů a STANu 4 procenta.

Ochotu jít k volbám vyjádřilo v červnu 61,5 procenta respondentů, což odpovídá účasti při volbách do Sněmovny loni v říjnu. Průzkumu se zúčastnil reprezentativní vzorek obyvatelstva, celkem 1 141 lidí.

„Ani ne polovina pravděpodobných voličů si je zcela jistá svým volebním chováním – tedy tím, že by k volbám skutečně šli a jakou by volili stranu. Volební nálady se tak mohou rychle měnit,“ dodává Prokop.