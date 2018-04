Církvím podle průzkumu důvěřuje čtvrtina Čechů, nejvíce lidé věří armádě

Největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší armáda, důvěru v ní má 69 procent dotazovaných. Hned za ní následuje s 66 procenty policie, o deset procent méně lidé důvěřují soudům. Z průzkumu také vyplývá, že armádě a soudům více důvěřují ženy a dotázaní se středním vzděláním s maturitou, nebo s vysokoškolským vzděláním.



V policii věří nejvíce lidí od roku 1994, kdy se se sledováním začalo. „Důvěra veřejnosti k armádě a soudům je v současnosti druhá nejvyšší od roku 1994,“ píší analytici Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které průzkum zpracovalo.

Analytici upozornili také na to, že významně vzrostla důvěra u všech médiích. Tisk si polepšil o devět procentních bodů (nyní mu důvěřuje 39 procent lidí), televize o osm (43 procent) a rádio o šest (52 procent). Důvěru klasickým médiím časteji vyjadřovali mladí lidé do 19 let.

Tradičně nejnižší důvěru jen 25 procent vyjadřují Češi církvi. K výraznému propadu důvěry občanů k církvi došlo ve druhé polovině roku 2012. Následně mírně vzrostla, ale nyní stále kolísá kolem jedné čtvrtiny. V aktuálním šetření nebyla oproti poslednímu srovnatelnému výzkumu zaznamenána žádná změna. Církve tak nadále zůstávají vnímány hůře, než byly v období před propadem souvisejícím patrně s církevními restitucemi,



Průzkum se konal od třetího do patnáctého března a zúčastnilo se ho celkem 1 061 lidí.