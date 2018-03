Ministr ocenil medailí čtyřicet pedagogů, někteří učí už půlstoletí

„Vzdělávací instituce byly, jsou a budou nositelkami mnoha změn, proto je potřeba zajistit učitelskému povolání co nejlepší podmínky. Byl bych rád, aby se vrátila atraktivita a prestiž, kterou si učitelské povolání bezesporu zaslouží,“ řekl Plaga v úvodu ceremoniálu.

Práce s dětmi bývá pro oceněné jejich celoživotní náplní. Šest desítek let ve školství působí například ostravská učitelka hudby v základní umělecké škole Milada Hnitková a více než padesátileté zkušenosti má stále aktivní vychovatelka Anna Káňová z Terezína.

Vyšší stupeň medaile získala také Emílie Kostrbová, vítězka ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos v roce 2008 a držitelka vyznamenání Československé obce legionářské. Učitelka češtiny a dějepisu působila 33 let na Gymnáziu v Bučovicích. Nyní je již v důchodu.

Oceněni byli rovněž spoluzakladatel a organizátor zeměpisných olympiád Eduard Hofmann, popularizátor fyzikálního a přírodovědného vzdělávání Stanislav Šamánek, ředitel sportovního gymnázia v Ostravě Václav Štencel nebo oblíbená učitelka prvního stupně z Královédvorska Jana Stránská.

Bronzové medaile 2. stupně předal ministr pedagogům a ředitelům, kteří se starají o rozvoj školy, její modernizaci a zapojení do různých odborných soutěží. Je mezi nimi například Iva Lokajová ze základní školy v Kolíně, která zapojuje školu do mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus+ a věnuje se mimoškolní práci se sociálně znevýhodněnými žáky. Ve školství působí 30 let.

„Odmalička jsem chtěla být učitelkou, máme to v rodině. Moje babička byla učitelka na prvním stupni. I přes dlouhou dobu, jakou ve školství působím, bych tu práci neměnila a mám ji ráda. Je to v podstatě můj koníček. Tohle je ocenění práce nejenom mé, ale i práce mých kolegů, protože se ve škole každodenně společně věnujeme dětem a snažíme se je podporovat a rozvíjet ve všech oblastech,“ uvedla pro iDNES.cz.

„Už mám skončit?“

Bronzovou medaili převzal i Josef Kovařík, učitel prvního stupně ze Vsetína, který dětem věnuje i svůj volný čas. Pořádá pro ně například šachové kroužky i cyklistické výlety. Učitelem přitom být původně nechtěl. „Chtěl jsem být kuchařem i požárníkem, až na vysoké škole jsem si potvrdil, že učitelství bude to pravé,“ řekl iDNES.cz. Nominace ho prý zaskočila. „Myslel, že taková ocenění dostávají lidé za celý život, tak jsem se nejdřív ptal, jestli to neznamená, že už mám skončit,“ dodává.



Plaga nezapomněl ani na učitele, kteří významně přispívají k výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. K těmto laureátům ve středu patřili třeba Silvie Häuserová ze základní školy pro tělesně postižené v Opavě, učitelka hry na klavír Katarína Kalvodová či ředitel školy v Českých Budějovicích Pravoslav Němeček.

Plaga předal také jednu medaili in memoriam, a to učiteli matematiky a fyziky Luďku Smutnému, který zahynul v roce 1967 ve věku 37 let. Ministr ocenil, že pedagog vedl žáky mimo jiné k ohleduplnosti a k ekologickému chování v době, kdy ještě nebylo společenským tématem. Jeho žáci byli také těmi, kteří svého bývalého učitele nominovali, a to po 55 letech.