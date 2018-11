Po pražském starostovi vrací medaili ČSBS také plzeňský hejtman Bernard

„Vážený pane plukovníku, dne 19. září 2018 jsem z Vašich rukou převzal pamětní medaili od Českého svazu bojovníků za svobodu. Toto ocenění Vám nyní vracím. Nemohu se totiž ztotožnit s udělením obdobné pamětní medaile panu Zdeňku Ondráčkovi,“ píše v dopise, který adresoval přímo předsedovi ČSBS Jaroslavu Vodičkovi plzeňský hejtman Josef Bernard z ČSSD.

„Nechci vyvolávat vášně a rozepře, na druhou stranu jsem ale přesvědčen, že všichni společně bychom měli apelovat zejména na mladou generaci, aby nezapomínala na naše národní hrdiny a aby si uvědomovala, jaké zlo přináší totalita jakéhokoli druhu. Vaše ocenění pana Ondráčka je v přímém protikladu k tomuto snažení,“ odůvodnil Bernard své rozhodnutí.

„Je každého soukromá věc, co s oceněním udělá, my to určitě řešit nebudeme,“ říká tiskový mluvčí ČSBS Vladislav Kučik. Vrácení ocenění podle něj na samotný svaz nemá vliv.

„Medaile je jenom pamětní, není to řád nebo vyznamenání. Svaz uděluje také vysoká vyznamenání například válečným veteránů, pamětní medaile nemá vůbec takovou hodnotu,“ upozorňuje Kučik a dodává, že právě pamětní medaili získal také komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. „Je to vyjádření respektu ke konkrétní osobě. Když ocenění osoba nechce, ať ho vrátí,“ uzavírá Kučik.

Bernard není prvním politikem, který se rozhodl ocenění ČSBS vrátit. Na konci října udělal stejný krok také starosta Prahy 14 a člen TOP 09 Radek Vondra. Ve čtvrtek 25. října napsal na sociální sít facebook: „Tak jsem dneska poprvé v životě vrátil medaili. Docela pěknou, kovovou, se stužkou. Společně se Svazem bojovníků za svobodu pořádáme na Čtrnáctce pravidelně vzpomínkové akce k výročí 1. a 2. světové války.“

Vondra ocenil členskou základnu svazu, kritizoval ale jejího předsedu Vodičku a také udělení ocenění komunistickému poslanci Zdeňku Ondráčkovi: „Ve svazu jsou fajn lidi, veteráni, zapálení pro věc, historici, odborníci. Ale tenhle svaz vede jakýsi pan Vodička, který se rozhodl dát medaili soudruhovi Ondráčkovi. Komunistickému policistovi, který v listopadu 1989 mlátil lidi na Národní třídě. Těch demonstrací jsem se jako student taky účastnil a za svobodu bojoval. Ale na druhý straně než Ondráček. Mít s ním stejnou medaili fakt nechci.“