Mečiarovi hrozí trestní stíhání, jeho amnestie nemusí být promlčené

Generální prokuratura zrušila předchozí usnesení policie, jež v srpnu uvedla, že podle slovenských zákonů je případ promlčený. Policie tím reagovala na udání opozičního poslance Ondreje Dostála, podle nějž se Mečiar mohl dopustit trestného činu, když udělil amnestii ve spojení s činy, které se týkaly jeho samotného.

Amnestie, které Mečiar vyhlásil v době, kdy dočasně vykonával i funkce hlavy státu, znemožňovaly vyšetřit únos syna bývalého slovenského prezidenta Michala Kováče do ciziny v roce 1995 a zmaření referenda o vstupu země do NATO a o přímé volbě prezidenta. Slovenský parlament amnestie letos v dubnu zrušil.

„Je 25. výročí založení státu, tak jak to oslavíme? Něco bychom s tím Mečiarem měli udělat. A tak změnili ústavu, ale jen proto, že se musejí se mnou vypořádat. Změnili zákony, kompetenci zákonodárných orgánů. Jen zapomněli na paragraf, který zahrnuje trest smrti, pak by to měli kompletní,“ komentoval ironicky vyšetřování policie Mečiar v rozhovoru, který na sklonku letošního července poskytl deníku Nový Čas.