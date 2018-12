Konzervativci budou hlasovat o sesazení Mayové, premiérka však chce vytrvat

Hlasování se podle médií uskuteční ve středu mezi 19:00 až 21:00 SEČ. „Postavím se tomuto hlasování se vším, co mám,“ reagovala premiérka ráno v krátkém vystoupení v přímém televizním přenosu. „Jednám v národním zájmu. Dohodu o brexitu máme na dosah ruky. Změna ve vedení by teď ohrozila naši budoucnost. Nemůžeme si dovolit nejistotu,“ dodala.

Mayová kvůli brexitové dohodě s Evropskou unií čelí doma tvrdé kritice. Pokud odpůrci kolem bývalého ministra zahraničí Borise Johnsona shromáždí dostatek hlasů k jejímu svržení, Vánoce v sídle premiérů v Downing street 10 bude slavit už pravděpodobně jiný šéf kabinetu.

Mayová ve středu tvrdila, že její pád by způsobil to, že by vyjednávání o brexitu přešlo pod kontrolu opozičních labouristů. Nový lídr konzervativců by podle ní byl nucen odložit či dokonce odvolat vyhlášení odchodu Británie z Evropské unie. „Lid chce, abychom dotáhli brexit do konce. Musíme a měli bychom dodržet, co se v referendu odhlasovalo,“ řekla Mayová s odkazem na plebiscit z roku 2016.

Za labouristy jako první reagoval předseda jejich poslanců Ian Lavery. „Pouhých několik týdnů před odchodem Británie z EU vládu zcela ochromila slabost a selhání Theresy Mayové v tak kritické době pro zemi,“ řekl.

Pokud středeční hlasování Mayová ustojí, nevyhne se s největší pravděpodobností jiné politické turbulenci, a to předčasným parlamentním volbám. Její vítězství by bylo totiž příliš těsné na to, aby ve straně hluboce rozdělené spory o brexit obnovila dostatečnou disciplínu k nějaké akceschopné politické činnosti.

Graham Brady, předseda vlivného konzervativní klubu v Dolní sněmovně, který je znám pod názvem Výbor 1922, oznámil, že již obdržel potřebný počet dopisů od nespokojených konzervativních poslanců. Aby byl proces vyslovení nedůvěry Mayové jako lídryni strany spuštěn, je k tomu potřeba souhlas nejméně 48 konzervativních poslanců.

Pokud Mayová hlasování „přežije“, posílí se její pozice formálně pouze tím, že na základě nynějších pravidel by konzervativci příštích 12 měsíců nemohli hlasování o nedůvěře opakovat.