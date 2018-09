Mayová ztrácí pro brexit bez dohody podporu svých ministrů, píše The Times

Podle deníku The Times se chtějí proti variantě bez dohody postavit významní členové kabinetu jako ministr zahraničí Jeremy Hunt, ministr pro brexit Dominic Raab, ministr vnitra Sajid Davis či ministr životního prostředí Michael Gove.



Jejich plánem je přesvědčit Mayovou, aby se v případě, že EU odmítne současný britský návrh upravující vztahy mezi unijními zeměmi a Británií, pokusila vyjednat dohodu o volném obchodu podobnou té, kterou má pod zkratnou CETA unie s Kanadou.

Mayová naposledy minulý v týden prohlásila, že „žádná dohoda je lepší než špatná dohoda“. Reagovala tím na neformální evropský summit z minulého týdne, kde evropští lídři odmítli aktuální britské návrhy zejména kvůli přetrvávajícím rozdílům v názorech na hraniční režim mezi Irskem a britským Severním Irskem či pravidla dovozu a vývozu zboží a služeb.

Vůdce labouristů Jeremy Corbyn ve středu zdůraznil svůj odpor k brexitu bez dohody. Situaci, kdy by Spojené království neuzavřelo s EU dohodu o podmínkách rozluky a o budoucích vztazích po brexitu, označil Corbyn na konferenci v Liverpoolu za „národní katastrofu“.

Celní unii labouristé podpoří

Předseda labouristů zároveň připustil, že jeho strana je za určitých podmínek dohodu, kterou Mayová v Bruselu vyjedná, ochotna podpořit. „Pokud dojednáte dohodu, jejíž součástí bude celní unie a žádná tvrdá hranice v Irsku, pokud ochráníte pracovní místa, práva lidí v práci a standardy v oblasti životního prostředí, pak takovou rozumnou dohodu podpoříme,“ řekl.

Corbyn také dodal, že pokud nic takového premiérka vyjednat nedokáže, pak by měla udělat místo straně, „která to dokáže a která to udělá“. V případě odmítnutí dohody vyjednané konzervativní vládou Theresy Mayové s evropskou sedmadvacítkou v Bruselu, by se podle labouristů měly konat předčasné volby. Corbyn zopakoval, že kromě nich jsou ale „na stole“ i jiné možnosti. Jaké to jsou, ovšem nesdělil.