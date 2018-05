Z matematiky i češtiny propadlo u maturity více studentů než loni

Pokračuje tak postupný úbytek středoškoláků, kteří tuto zkoušku napoprvé zvládnou. Vyplývá to z tiskové zprávy s výsledky didaktických testů, kterou vydal organizátor maturit Cermat. Celková neúspěšnost zatím zveřejněna nebyla.

Oproti loňskému roku se mírně snížil podíl žáků, kteří v řádném termínu složili didaktický test matematiky na jedničku nebo dvojku, a to z 28,7 procenta na 27,6 procenta. Maturantů s trojkou z matematiky je letos 25,6 procenta.

Z povinného testu z češtiny propadlo letos 6488 maturantů z celkového počtu 62 234. Neuspěl tak každý desátý maturant, který psal test poprvé. Ještě v roce 2014 to přitom bylo 2,76 procenta maturantů. V didaktickém testu z matematiky neuspělo 3298 studentů ze 14 762 maturantů, kteří ho skládali.

Maturita z matematiky by měla být povinná na gymnáziích a lyceích od roku 2021. Na většině ostatních maturitních oborů se má stát povinnou součástí maturity o rok později. Pokud ale ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) zůstane ve své funkci i v nově vznikající vládě, chtěl by to zřejmě změnit.

„Tato informace (o výsledcích maturit) je pro mě dalším důvodem, proč bychom se měli urychleně začít bavit nejen o nastavení maturit z matematiky, ale také o tom, zda povinná maturita z matematiky je smysluplná u všech oborů tak, jak je tomu dnes v zákoně a v nařízení vlády,“ řekl.

V současnosti musí maturanti skládat zkoušku z češtiny a druhý předmět si vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Podíl maturantů, kteří dají přednost matematice, v posledních letech stále klesá. Letos si ji zvolilo 23,4 procenta studentů.



Maturitu z cizího jazyka si vybralo 76,6 % studentů. Nejvíce se jich tradičně rozhodlo pro angličtinu. Tu úspěšně zvládlo 93,6 % maturantů, což je o 0,3 procenta nižší úspěšnost než v loňském roce. Daleko větší pokles v úspěšnosti zaznamenala němčina, ze které letos propadlo o 8,1 procenta více studentů než loni.

K maturitním zkouškám se letos přihlásilo 69 318 středoškoláků, což je zhruba o 500 méně než loni. Maturitní testy se letos psaly od 2. do 9. května. Sloh z češtiny byl už 11. dubna.

Výsledky písemných prací z češtiny a cizích jazyků, které se letos opět hodnotily centrálně, Cermat zatím nezveřejnil. Jejich hodnocení posílá postupně školám před zahájením ústních zkoušek, které se mohou konat od 16. května do 8. června.



V následujících dnech se Cermat chystá na webu novamaturita.cz zveřejnit některé další analýzy maturitních výsledků. Ještě podrobnější data pak budou na portálu výsledky.cermat.cz k nalezení od 31. července 2018. Školy a kraje obdrží detailní analytické zprávy do konce srpna, uvedl Cermat.