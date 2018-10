Ministr obrany USA vyjádřil smutek nad smrtí českých vojáků v Afghánistánu

Mattis současně ocenil, jak Česko plní závazky v oblasti mezinárodního míru a bezpečnosti, například svou činností právě v Afghánistánu. V Afghánistánu v tomto roce zemřeli čtyři čeští vojáci. Trojice vojáků se stala obětí sebevražedného atentátníka na začátku srpna, další padl začátkem tohoto týdne.

Minulý týden pak bylo zraněno pět Čechů, z toho jeden vážně, když u jejich obrněného automobilu explodoval civilní vůz naplněný výbušninou.

Mattis nad úmrtími vyjádřil hluboký smutek. „Tyto nejvyšší oběti se ale neprojeví v tom, že byste polevili ve vašem závazku. Modlíme se společně s rodinami za tyto zesnulé,“ uvedl. Spojené státy podle něj uznávají, jak Česko přispívá k bezpečnosti v rámci Severoatlantické aliance.

Mattis přiletěl do Česka u příležitosti dnešního 100. výročí od vzniku Československa, přihlížel i přehlídce, která se v rámci oslav konala.



Mattis ocenil českou aktivitu nejen v Afghánistánu

Mattis ocenil nejenom Českou přítomnost v Afghánistánu, ale i další činnost ČR například v Pobaltí a v boji proti tzv. Islámskému státu. „Také nám poskytujete pomoc v Damašku, což je pro nás velice důležité,“ připomněl Mattis české diplomatické zastoupením v Sýrii.



Babiš zdůraznil, že ztráty na životech mezi vojáky neznamenají, že se Česko vzdává. V Afghánistánu se podle něj bojuje proti terorismu i tomu, aby se nerozšiřoval do Evropy. Podle Mattise Češi do Afghánistánu přinášejí své dovednosti a profesionalitu a vyjadřují svou přítomností to, za čím si jejich země stojí.

„Nechcete stát stranou, když teroristé vraždí nevinné ženy a děti jen kvůli tomu, že se jim nelíbí, jak žijí. Čeští vojáci představují ty nejlepší ideály lidství v tom nejtvrdším bojovém prostředí,“ uvedl Mattis.

V Afghánistánu v tomto roce zemřeli čtyři čeští vojáci. Tři se stali obětí sebevražedného atentátníka na začátku srpna, další padl začátkem tohoto týdne. „Tyto nejvyšší oběti se ale neprojeví v tom, že byste polevili ve vašem závazku,“ uvedl Mattis. Ocenil české vojáky i jejich schopnosti. Babiš zdůraznil, že ztráty na životech vojáků nebudou znamenat ústup ČR od svých spojeneckých závazků.



Babiš znepokojen odstoupením USA od raketové dohody

Babiš označil za špatnou zprávu úmysl Spojených států odstoupit od rusko-americké odzbrojovací smlouvy INF. Vyjádřil přání, aby se vztahy USA a Ruska zlepšovaly a nepřišlo naopak jejich vyostřování. Mattis cestou do Prahy novinářům řekl, že USA hovoří o svém záměru s evropskými spojenci. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v neděli uvedl, že než USA oznámily Rusku záměr odstoupit od smlouvy, předložily Moskvě seznam svých výhrad a Rusko připravuje odpověď.

Babiš s Mattisem hovořil nejen o transatlantickém spojenectví, ale i obchodu. „Já pana ministra prosil, abychom udělali maximum pro to, aby nedocházelo k obchodním válkám,“ řekl Babiš.

Řeč přišla i na vojenské zakázky, které chce Česko v blízké budoucnosti realizovat. „Ubezpečil jsem pana ministra, že za mojí vlády budou nákupy transparentní, vylučuji vlivy lobbistů a korupční pokusy,“ řekl Babiš. Totéž se podle něj týká i případných jaderných zakázek.

Babiš seznámil Mattise s tím, jak rostou české výdaje na obranu. Výdaje podle něj nominálně stoupají razantně nominálně, i když kvůli vlivu růstu hrubého domácího produktu to nemusí být tak znatelné na podílu z HDP. Zopakoval závazek Česka dosáhnout dvouprocentní podíl výdajů na HDP do roku 2024.



100 let

Politici připomněli i dnešní 100. výročí vzniku Československa, kvůli kterému Mattis do Prahy dorazil. Babiš připomněl, že Spojené státy stály u zrodu společného státu Čechů a Slováků. Mattis konstatoval, že obě země sdílejí mnohem více než jen barvy na svých vlajkách a jejich společná historie sahá ještě dál než k roku 1918.

Mattis cestou do Prahy americkým novinářům také okomentoval vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího. Saúdskoarabského ministra zahraničí v té souvislosti požádal o přehledné vyšetření. Podle Turecka novináře na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu novináře zřejmě zabilo 15členné komando.