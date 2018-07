Saviano versus Salvini. Novinář ministra zařadil k mafii, ten podal žalobu

Válka mezi světoznámým spisovatelem a současným ministrem vnitra doutná už delší dobu. Autor několika knih o mafii včetně Gomory opakovaně kritizuje Salviniho za jeho tvrdý přístup k migrantům.

Poslední rozbuškou mezi nimi se stala zpráva španělské neziskové organizace Proactiva Open Arms, která v úterý podle listu Il Giornale zveřejnila snímek utopené ženy a dítěte a napsala k němu popisek: „Libyjci potopili loď a nechali ženu i její dítě zemřít, jsou to vrazi z Itálie.“

Zakladatel organizace Oscar Camps pak ještě dodal, že je libyjská pobřežní stráž „najatá italskou vládou, aby zabíjela“. Salvini nařčení v tweetu okamžitě odmítl jako „lži a pomluvy nějaké cizí neziskovky“.

„Potvrzuje to, že jednáme správně. Snížit počty vyplouvajících a připlouvajících (lodí s migranty) znamená i snížit počet mrtvých a zisky těch, kteří spekulují s nelegálním přistěhovalectvím. Zůstávám pevný,“ napsal ministr.

K Proactivě se ovšem brzy přidal i Saviano a na Salvinim nenechal nit suchou. „Vrazi! Ministr mafie o mrtvých na moři mluví jako o ‚lžích a urážkách‘, ale s jakou odvahou? Ať raději přizná, jakou radost mu dělá smrt způsobená libyjskou pobřežní stráží, jeho (dělá se mi špatně ze slova ‚naším‘) strategickým spojencem?“ napsal novinář na svém Facebooku a totéž zopakoval i na Twitteru.

„Co s ním, který neustále zdůrazňuje, že je otec, dělá pohled na mrtvé nevinné dítě na moři? Ministře podsvětí, nenávist, kterou jste zasel, vás ovládne,“ pokračuje a dodává, že by si lidé měli zapamatovat jména těch, kteří „legitimizovali tyto vrahy“ a kteří podle něj za peníze z Moskvy šíří fake news a konspirační teorie. Opřel se i do novinářů, kteří nezaujali jasný postoj, a do lidí, „kteří si prostě vybrali raději ignoraci a nenávist“. „Historie vás dožene, historie nezapomíná,“ varuje Saviano.

Tweet, který naštval Salviniho:

Roberto Saviano (Twitter) @robertosaviano Ministro della Mala Vita, sui morti in mare parla di “bugie e insulti”, ma con quale coraggio? Confessi piuttosto: quanto piacere le dà - lei direbbe “da padre”- veder morire bimbi innocenti in mare? @matteosalvinimi, Ministro della Mala Vita, l’odio che ha seminato la travolgerà https://t.co/z6PfhVJq8Y odpovědětretweetoblíbit

Slova o tom, že je „ministrem mafie“, Salviniho rozlítila. Novináři vzkázal, že si za svá slova zaslouží „pohlazení a trestní oznámení“. A minimálně to druhé dodržel. „Zažaloval jsem Saviana, jak jsem slíbil. Přijmu každou kritiku, ale nikomu nedovolím říkat, že pomáhám mafii, té sra*ce, se kterou vší silou bojuji, nebo že se raduji ze smrti dítěte. Co je moc, to je moc. Posílám polibky,“ oznámil ve čtvrtek na Twitteru.

Řada byla v této slovní přestřelce opět na Savianovi.

„Ještě jsem nedostal oficiální dopis, ale požádám o svůj výslech, protože neuhnu před mocí, která má strach z kritických hlasů. Salvini bude u soudu vyzván, aby řekl pravdu. Bude to pro něj nová zkušenost,“ poznamenal novinář, který je už přes deset let pod trvalou policejní ochranou kvůli výhrůžkám, které mu po vydání knihy Gomora posílá italská mafie.

A právě nový ministr vnitra Savianovi koncem června pohrozil, že by o svou ochranku mohl přijít. Podle britského listu The Guardian to zdůvodnil tak, že by „bylo správné podívat se, jak Itálie utrácí své peníze“. Saviano přitom jen krátce před tím pro tentýž deník zveřejnil text, ve kterém napsal, že se kvůli „válce s migranty obává o budoucnost Itálie“.

