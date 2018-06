Rebel Salvini vlétl do první ligy, bije se za kvóty a masové deportace

„Musíme bránit ovoce naší země“, řečnil o víkendu Salvini na Sicílii, když před ním přistál koš plný farmářských produktů jako dárek od místních obdivovatelů. V projevu před blížícími se regionálními volbami podtrhl svoji hlavní prioritu ve funkci ministra vnitra: zkrocení imigrace.

Salvini hodlá deportovat více než půl milionu přistěhovalců, kteří nemají potřebné doklady. Nově navrhuje, aby migranti, kteří čekají na vyhoštění, byli v ubytovacích táborech zamčeni a nemohli se volně procházet po italských městech. Ostře také tlačí na Evropu, aby zachovala povinné kvóty pro rozdělování migrantů, čímž dále komplikuje bolestivou snahu Unie o reformu azylového systému.

„Nebudu nečinně přihlížet, jak tu přistává jedna loď za druhou. Potřebujeme deportační střediska,“ sliboval v přístavu Katánie, kde často končí lodě s migranty zachráněnými na plavbě ze Severní Afriky. A jen pár dní předtím příchozím ve člunech pohrozil: „Připravte se, že si sbalíte kufry“.

Salvini má dále podle deníku Les Échos v plánu zavést například registr imámů, kteří by podle něj měli povinně kázat jen v italštině. Chce také prosadit zrušení všech romských osad.

Pětačtyřicetiletý vousáč je nadaný řečník a na sociálních sítích se rázně ohání smělými výroky. Týden po jmenování nové vlády, kterou jeho Liga dala dohromady s Hnutím pěti hvězd, se ukazuje, že na rozdíl od neznámého premiéra Giuseppe Conteho to bude právě on, kdo se stane nejvýraznější tváří nového kabinetu.

Obdivovatel Putina Salvini nepokrytě obdivuje ruského prezidenta Vladimira Putina. Chce zrušit protiruské sankce a s Putinovou vládní stranou Jednotné Rusko podepsal minulý rok smlouvu o spolupráci. V pondělí odmítl Salvini nařčení americkým miliardářem Georgem Sorosem, že jeho Ligu financuje Moskva. Putina si prý velmi váží, a to „zadarmo“, řekl rozhlasové stanici RTR. „Z Ruska jsem nikdy nedostal ani liru, ani matrjošku, ani kožešinovou čepici," dodal Salvini.

Zdroj: ČTK

Ze skauta protiitalským provokatérem

Narodil se v Miláně, kde také navštěvoval katolickou střední školu, chodil do skauta a fandil fotbalovému klubu AC Milán. Na vysoké škole se věnoval politickým vědám a literatuře, studia historie nedokončil. Občas si přivydělával jako roznašeč pizzy.

Členem Ligy severu se stal v sedmnácti letech. Strana vznikla na konci osmdesátých let, kdy volala po odtržení Padánie, bohatého průmyslového severu Itálie. Jméno si vybudovala na odmítání solidarity s jihem, který považovala za zaostalý, prolezlý korupcí a mafií.

Salvini měl na počátku ke krajní pravici daleko, v rámci Ligy byl považován za levičáka. Mnozí tak v jeho vývoji vidí nádech oportunismu. „Celá italská politika se posunula doprava, takže pro něj bylo výhodnější zapůsobit na pravicové voliče a soustředit se zejména na imigrační problém,“ řekl portálu Euronews Davide Vampa, expert na italskou politiku z Aston University.

V roce 1993 se Liga severu ujala vedení milánské radnice a nový starosta udělal z dvacetiletého zastupitele Salviniho svého poradce. Slávu si ale vydobyl jako moderátor názorově spřízněného rádia Padania Libera.

Pověst rebela a provokatéra si získal popíráním italského národa. Několik let zatvrzele odmítal národní vlajku, nechával se fotit v tričku s nápisem „Padania is not Italy“ (Padánie není Itálie) a během Eura 2000 podporoval v zápase s Itálií francouzský tým, o šest let později zase německý. Ještě před osmi lety si na stranickém večírku s pivem v ruce notoval píseň proti Neapolitáncům.

Od roku 2004 byl celkem třikrát zvolen europoslancem. Skandály, které tou dobou otřásaly Ligou severu, sledoval tedy jen zpovzdálí. Zakladatele strany Umberta Bossiho nakonec smetl skandál kolem zpronevěry veřejných peněz a oblíbený Salvini o rok později rozkládající se stranu přebral.



Nepřítelem už nejsou jižané, ale migranti

První parlamentní volby v čele Ligy severu pro něj skončily čtyřprocentním fiaskem. Salvini se proto rozhodl pro zásadní změnu programu. Rétorika strany zůstala stejná, změnil se nepřítel.

Role obětního beránka už nenáleží jižanům, ale přistěhovalcům. Příčinou úpadku Itálie podle nové stranické linie není rozkrádání severního bohatství zbytkem Itálie, ale diktát Bruselu a euro, které Salvini označil za „zločin proti lidskosti“. Na výsledek referenda o brexitu reagoval slovy: „Děkujeme, Británie, teď je řada na nás.“

Ve snaze oslovit všechny Italy před letošními parlamentními volbami vypustil z názvu strany slovo „sever“. Zabralo to. Liga v koalici s Berlusconiho hnutím Vzhůru Itálie získala 37,3 procenta hlasů a v rámci středopravé koalice dokonce získala více hlasů něž strana skandály opředeného expremiéra. Byl to její nejlepší volební výsledek vůbec.



Správný Matteo

Ve snaze aktivně působit na celém území Itálie vynakládá Salvini mimořádné úsilí. „To je tajemství jeho úspěchu,“ zdůraznil v deníku Le Monde Alessandro Franzi, spoluautor knihy Matteo Salvini #ilMilitante. „Objevuje se na regionálních kanálech v osm ráno, chodí na trhy v Miláně a dá své číslo rozzlobenému obchodníkovi nebo důchodkyni v těžké situaci,“ dodává Franzi.

Tak se zrodil nový „správný Matteo“. Otec rodiny, který dává najevo sympatie s mladými nezaměstnanými lidmi a důchodci, každého půl roku daruje krev a hlásá, že migrantům pomůže tam, odkud přišli.

Na Twitteru ho sleduje 640 000 lidí, na Facebooku přes dva miliony. Podle webu Euronews sociální sítě ovládá jako Donald Trump, má šarm Nigela Farage a podobně jako Marine Le Penové se mu podařilo dostat svou okrajovou stranu do politického mainstreamu.

Roste však i základna jeho odpůrců. Při vítězoslavném shromáždění v Sicílii se sice dočkal hlasitého skandování „Mat-te-o! Mat-te-o!“, někteří ale ještě nezapomněli na doby jeho nenávisti vůči jihu a obrátili proti němu jeho vlastní slova proti imigrantům: „Jdi domů!“