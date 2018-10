Kritik EU Salvini chce být předsedou Evropské komise, velkou šanci nemá

11:57 , aktualizováno 11:57

Místopředseda italské vlády a ministr vnitra Matteo Salvini, který proslul zejména svou přísnou protiimigrační politikou i kritikou Evropské unie, zvažuje kandidaturu na předsednictví Evropské komise. „Je to pravda, přátelé z různých evropských zemí mě o to žádají,“ řekl Salvini stran možné kandidatury před květnovými volbami do Evropského parlamentu.