Ministerstvo vnitra chce kvůli úsporám zavřít přes 400 matrik

8:42 , aktualizováno 8:42

Ministerstvo vnitra plánuje, že do konce roku skončí přibližně třetina všech matrik v zemi. To znamená konec více než 400 matrik, většinou v nejmenších obcích. Ministerstvo to oznámilo krajům, starostům se ale plán nelíbí. Stát by měl ušetřit zhruba 150 milionů korun. O zrušení rozhodne ministr vnitra.