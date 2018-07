Katolický řád Matky Terezy čelí obvinění, že prodával děti k adopci

Sestra Konsalia Balsaová a sociální pracovnice Anima Indawarová z azylového domu pro těhotné ženy a svobodné matky ve městě Ráňčí podle policie prodaly nejméně tři děti.

Chytli je, když se pokoušely prodat čtvrté dítě - dvouměsíčního chlapce, za kterého si řekly v přepočtu asi 38 600 korun. Páru, který chtěl nemluvně koupit, řekly, že peníze pokryjí zdravotní náklady.

Ministryně pro ženy a děti Maneka Gándhíová na základě tohoto případu nařídila okamžitou inspekci všech dětských domovů provozovaných Misionáři charity. Řád založený Matkou Terezou v roce 1950 dal najevo, že zprávy o prodeji dětí k adopci v jednom ze svých útulků považuje za děsivé.

„Jsme naprosto šokováni tím, co se stalo v našem domově v Ráňčí. Nikdy k tomu nemělo dojít. Je to proti našemu morálnímu přesvědčení. Celou věc pečlivě prošetříme,“ cituje britský The Guardian z prohlášení katolického řádu.



Policie tvrdí, že se obviněná jeptiška přiznala. Místní biskup ale tvrdí, že policie si doznání vynutila a obvinil ji, že se k organizaci Matky Terezy chová jako ke „kriminálnímu gangu“. Také někteří politici mají za to, že případ je součástí protikřesťanského tažení vládnoucí Indické lidové strany, která razí hinduistický nacionalismus.

Misionáři charity přestali zprostředkovávat adopce v roce 2015, kdy vládní reformy umožnily osvojení dětí i svobodným a rozvedeným lidem. Proces adopce je ale stále velice byrokratický a pomalý a dává prostor černému trhu s dětmi. V druhém nejlidnatějším státě světa jsou podle různých odhadů asi tři miliony sirotků, jen asi 230 000 z nich je v azylových domech.